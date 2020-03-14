Актер Тайка Вайтити развелся с женой два года назад: пара скрывала свой разрыв

Сценарист и актер драматического фильма "Кролик Джоджо", который в этом году завоевал сразу три награды на Оскаре-2020, развелся с женой Челси Уинстэнли. Об этом стало известно лишь через два года после разрыва.

Как сообщает издание Page Six, Тайка Вайтити и Челси Уинстэнли завершили отношения после восьми лет брака. Развод звездной пары состоялся еще два года назад, однако экс-влюбленные решили не афишировать свой разрыв в прессе.

Читайте также Вайнона Райдер защищает Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд: подробности

Известно, что пара воспитывала двух совместных дочерей – 7-летнюю Те Гинекагу и 4-летнюю Матеву Киритапу. Их знакомство состоялось более 20 лет назад, когда будущая жена брала интервью у Тайки Вайтити о художниках коренного населения Новой Зеландии маори. Однако их роман завязался лишь в 2010 году, когда они начали совместную работу над картиной "Мальчик", режиссером которой выступил Тайка.

Стоит отметить, что над оскароносной лентой "Кролик Джоджо" экс-супруги также работали вместе. Тайка Вайтити возглавил роль сценариста и одного из главных персонажей, а Челси Уинстэнли стала продюсером фильма. На красной дорожке Оскар-2020 пара позировала порознь, однако этот факт не вызвал никаких подозрений в прессе, а о разводе пары стало известно лишь после сообщений инсайдеров.

Так, подтверждением разрыва стали фото на личной странице в инстаграме Челси Уинстэнли. Перед вспышками камер она позировала вместе с мамой, а в заметке отметила, что этот выход с мамой превратился в один из лучших их свиданий.

Если Челси никоим образом не афиширует свою личную жизнь, то Тайка Вайтити смело посещает светские мероприятия с новой избранницей – Полли Стокер. Она была его ассистентом во время съемок "Охота на дикарей" 2016 года и "Тор: Рагнарок" 2017 года. Именно с ней актер и режиссер посещал триумфальные премии BAFTA и Оскар этого года.