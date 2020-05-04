Актерская и режиссерская профессии – прекрасны, так как не имеют границ: интервью с Сейтаблаевым

Известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения, лауреат престижной кинопремии Золотая Дзыга 2020 Ахтем Сейтаблаев пообщался с журналистами 24 канала в эксклюзивном интервью, где рассказал о работе над кинолентами и театральными представлениями.

В первой части материала 24 канала узнавайте о режиссерской работе Ахтема Сейтаблаева над экранизацией повести "Захар Беркут", интересных моментах со съемок, украинской литературе в жизни Ахтема Шевкетович, а также о том, как он работает над новыми ролями.

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Как Ахтем Сейтаблаев стал режиссером современного фильма "Захар Беркут"? Какие эпизоды со съемок запомнились ему больше всего? Произведения каких авторов любит читать выдающийся актер и, как вживается в новые роли? Об этом и другом – читайте в эксклюзивном интервью.



Ахтем Сейтаблаев во время съемок фильма "Захар Беркут" / Фото: kinorob.com

Как началась Ваша работа над экранизацией повести Ивана Франко "Захар Беркут"?

Я был приглашенным режиссером. Ко мне обратился продюсер этой ленты Егор Олесов. Тогда режиссер, который должен был снимать сначала этот проект, по собственному желанию и определенным обстоятельствам покинул его. Я присоединился к работе на стадии защиты проекта в Государственном комитете по вопросам кино. Не помню, чтобы в Средней Азии, где я учился (моя семья была депортирована в 1944 году, вместе со всеми крымскими татарами) в общеобразовательной школе, изучали это произведение. Возможно, в учебной программе были какие-то два стихотворения Ивана Франко, но и те на русском языке, а не на украинском. Я знал, что есть повесть "Захар Беркут" в свое время смотрел фильм легендарного украинского режиссера Леонида Осыки.

Мне предложили быть режиссером современной ленты. Попросил несколько дней, чтобы для себя вспомнить материал и понять, откликнется ли что-то внутри меня. Чтобы я, прежде всего, сам для себя мог сказать: "Да, это действительно тот материал, который хочу снимать". Это важно для того, чтобы понять, стоит ли браться за него. Поэтому взял паузу, прочитал повесть, пересмотрел снова ленту и понял, что хочу работать над этим фильмом. Я очень благодарен, что тогда ко мне обратились с таким предложением.



Ахтем Сейтаблаев на презентации фильма "Захар Беркут" во Львове / Фото: M & M Photography, LifeStyle 24

Какой момент со съемок вам запомнился больше всего?

Производственный процесс был довольно сложный по многим причинам. Всего было 50 съемочных смен, из которых точно 25, а если я не ошибаются, то 26 – ночные. После десятой ночной смены возникает ощущение, что ты живешь в каком-то другом измерении. Организм перестраивается на ночную жизнь и поэтому было немного трудно. Погода была дождливая и в таких условиях невозможно, чтобы съемочный процесс длился в течение долгого времени.

Но было несколько эпизодов, которые меня приятно поразили. Снимался маленький мальчик, он играл сына Ивана Беркута. Он – уникальный ребенок, рассуждает как взрослый человек. Поет, читает стихи, внимательно слушает, когда ты просишь его что-то сделать. У нас была сцена, где он плачет, но мы никак специально этого не делали, а только поговорили о том, что будет происходить в кадре. Рассказали, что сейчас мы будем снимать момент, когда якобы отец погибает. Сказали ему: "Если вдруг ты захочешь плакать или у тебя пойдут слезки, пожалуйста, не стесняйся этого, не прячь". Потому что он постоянно говорил: "Я же мужчина, мне нельзя плакать". И то, что вы видите в кино – это был первый дубль. Он поразил всех. Все, кто присутствовал на съемочной площадке, аплодировали этому маленькому актеру, который в нужный момент заплакал. Это было потрясающе.



Презентация фильма "Захар Беркут" во Львове / Фото: M & M Photography, LifeStyle 24а

Другой эпизод, касается одного из наших украинских актеров, которых я очень уважаю, – Виктора Жданова. Мы работаем в одном театре, а также он играл у меня в "Киборгах". Виктор не владеет английским языком так же, как и я. И актеры, в частности Роберт Патрик знали, об этом. Но когда Виктор вызучил все слова на английском и сыграл свою сцену, Роберт начал аплодировать и говорить, что это фантастически. Мне было очень приятно за наших украинских актеров, ведь они были наравне с иностранными коллегами. Я благодарен им за то чувство гордости, которое они вызвали у меня и у всей съемочной группы. Операторская группа: оператор-постановщик (Юрий Король), художник-постановщик (Влад Одуденко), художник по костюмам (Антонина Белинская), художник по гриму (Алла Леонова) и их команды, на мой взгляд, совершили настоящий профессиональный подвиг, ведь надо было выполнить огромное количество творческих задач.



Команда фильма "Захар Беркут" / Фото: kinorob.com kinorob.comkinorob.com

Есть ли в Ваших творческих планах еще идеи воплощения украинских исторических событий на экране?

В прошлом году я подавал на рассмотрение свой проект под названием "Конотопская битва", который был основан на историческом событии. Он прошел два этапа, которые признаны Законом "О государственной поддержке кинематографа в Украине" и стал одним из победителей. Вполне законно мы рассчитывали на поддержку со стороны государства. Затем, со сменой руководства страны и, в частности, Министерства культуры, состоялся третий этап, не предусмотренный законом. И совет при Госкино сократил перечень проектов для финансирования и под это сокращение попала "Конотопская битва".

Если говорить о классической украинской драматургии, то разрабатываю спектакль "Лесная песня" по драме Леси Украинки. Сейчас так называемый период работы за столом. Также мне хотелось бы снять ее пьесу "Каменный хозяин".

Какие произведения украинской литературы уже успели прочитать? Какое из них понравилось Вам больше всего и почему именно оно?

Я довольно много читаю. Конечно, не так много, как хотелось бы, потому что спасибо Всевышнему, несмотря на карантин, работаю по профессии даже в режиме онлайн. Люблю Издрика, Жадана. Сейчас читаю новый роман Олега Сенцова, который он написал во время заключения "Вторую также стоит приобрести". Это огромный роман на 560 страниц. Еще не дочитал его до конца, но мне очень нравится.

Во время учебы в театральном университете меня очень поразила именно пьеса Леси Украинки "Каменный хозяин". Поразила изысканным, простым языком, чрезвычайным на уровне поэзии, жизни, страсти, желания. Автор прекрасно переосмыслила общеизвестный сюжет о Дон Жуане. Это поразило формой, содержанием, другим взглядом на эту драматургию. Поэтому я все же мечтаю когда снять фильм по ней.



Ахтем Сейтаблаев в работе / Facebook / @ Ахтем Сейтаблаев

Вы не только замечательный режиссер, но и прекрасный актер. В каком новом для Вас жанре Вам интересно было бы попробовать себя в качестве актера?

В большинстве мой актерский опыт связан с драмой, мелодрамой, трагедией. Я благодарен за этот опыт, представления. Каждое из них по-своему чрезвычайно близкое и дорогое. Но в моем арсенале, о нем почти никто не знает, есть комедийные роли, но в театре. Среди них и новый спектакль, который мы успели сыграть всего четыре раза до начала карантина. Актерская профессия, как и режиссерская, прекрасна тем, что не имеет границ. Ты никогда не сможешь сказать: "Я все знаю, все умею". Постоянно есть чему учиться, открывать для себя новые пути, новые нюансы в самом себе. Когда играешь в разных жанрах, воплощаешь разные образы, то обогащаешься как профессионал. Мне бы очень хотелось, чтобы было больше разноплановых ролей.



Ахтем Сейтаблаев на съемках ленты "Домой" / Facebook / @ Ахтем Сейтаблаев

Как вживаетесь в роль?

Всегда не просто работать над новой ролью. Я счастливый человек в том смысле, что за время своей карьеры постоянно работаю с очень профессиональными, очень требовательными к профессии и к воплощению задач режиссерами, с командой. Любая драматургия – классическая или современная, это всегда довольно сложная задача. И я люблю такое, потому что это определенный вызов, который обогащает. Ты работаешь над собой в смысле самосовершенствования и это всегда не просто. Я не могу сказать, что мне ничего не надо делать для того, чтобы сыграть новую роль. Нет, это всегда как первый раз.

Во второй части интервью читайте, по каким критериям Ахтем Сейтаблаев оценивает фильмы, думает о владении украинским языком отечественных актеров. А также о тех работах, которые стали определенными этапами в жизни режиссера и актера. Узнайте, какие жанры киноиндустрии, по мнению лауреата Золотой Дзыги 2020, будут популярными в Украине в ближайшее время и как пандемия коронавируса повлияла на работу людей искусства.