Актеры – люди подчиненные и зависимые, – Ольга Сумская ответила на критику сериала "Крепостная"

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Ольга Сумская
Ольга Сумская / tv.ua

Украинская актриса Ольга Сумская откровенно рассказала о съемках популярного сериала "Крепостная", где у нее была одна из главных ролей. Звезда отреагировала на критику хейтеров относительно названия русскоязычной киноленты.

Ольга Сумская ответила на провокационный вопрос в программе "Светская жизнь". Шквал критики, которая касалась названия сериала "Кріпосна", абсолютно аргументирован, ведь это слово является калькой с русского языка. Правильно же говорить – кріпачка, поэтому именно это слово должно быть в названии. Однако, по словам Ольги Сумской, на такое ни один из актеров не имеет влияния

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Мы, актеры, – люди подчиненные и зависимые в этом плане. Например, я скажу, что давайте, мол, снимать сериал на украинском языке. Кто ко мне прислушается?
– призналась Ольга Сумская.

Актриса решила поделиться своими впечатлениями от съемочного процесса. В частности, Ольга Сумская отметила, что делилась со своими коллегами секретами, как правильно носить наряды той эпохи.

"Эпоха – это мое. Мне все это идет: парик, корсеты, роскошные кринолины. Я даже преподавала именно для молодых моих партнерш по сериалу, как надо ходить в кринолинах, поскольку они цепляют все вокруг. Честно скажу, иногда я не могла дышать в корсете. Из-за пережатого тела в корсете я не могла дышать на полную. Когда надо было играть какие-то эмоции, плакать, я просила расшнуровать меня, чтобы я отдохнула, потом снова застегнуть. Это были определенные пытки, но огромное наслаждение. И наконец я появилась в амплуа драматической актрисы. То есть не стервы, которых я обычно играю", – поделилась Ольга Сумская.

Кроме этого, звезда с восторгом констатировала, что большинство актеров "Крепостной" – украинцы. Поэтому в расцвет отечественного кинематографа прекрасно наблюдать, как рождаются новые телезвезды.

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Теги: LifeStyle Новости Украины Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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