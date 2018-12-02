Актеры "Дизель Шоу" впервые вышли на сцену после ужасной ДТП: фото

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Актеры "Дизель Шоу" впервые вышли на сцену после смертельного ДТП
Актеры "Дизель Шоу" впервые вышли на сцену после смертельного ДТП / Фото из открытых источников

Актеры комедийного "Дизель Шоу" впервые появились на сцене после смертельной аварии 20 октября, в результате которой погибла Марина Поплавская. В частности, Егора Крутоголова пригласили выступить в киевских спектаклях "Квартета И", а Виктория Булитко и Евгений Сморигин спели на благотворительном концерте для детей.

Об этом сообщила пресс-служба "Дизель Шоу" в Facebook.

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Художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов выступил вместе с актерами фильма "О чем говорят мужчины" в спектакле "... в Бореньке чего-то нет". Спектакль отыграли в Киеве 15 и 16 декабря. Также в постановке участвовал муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган.

Єгор Крутоголов вийшов на сцену після аварії

Егор Крутоголов вышел на сцену после аварии

По словам Крутоголова, приглашение он получил за несколько дней до спектакля. Для участия в постановке актеру пришлось отказаться от костылей, с помощью которых он передвигался после аварии.

Виктория Булитко и Евгений Сморигин также постепенно возвращаются на сцену. 18 декабря они дали благотворительный концерт для детей на Житомирщине.

Вікторія Булітко і Євген Сморигін виступили з благодійним концертом для дітей

Виктория Булитко и Евгений Сморигин выступили с благотворительным концертом для детей

Благотворительное мероприятие состоялось в День святого Николая, артисты устроили детям из приемных семей, с особыми потребностями и детям воинов АТО.
К артистам пришли почти 430 детей, которые общались и танцевали с актерами "Дизель Шоу" и тепло приняли музыкальные номера.

Напомним, 20 октября утром недалеко от Киева автобус с актерами "Дизель Шоу", которые возвращались после выступления во Львове, столкнулся с фургоном. В результате аварии погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Со звездой сначала попрощались в Киеве, а потом – в ее родном Житомире.

Стало известно о состоянии здоровья популярных актеров. В частности, Егора Крутоголова и Яну Глущенко уже выписали из госпиталя, у обоих были диагностированы переломы ног и разрыв связок. Переломы были обнаружены и у Александра Бережко, Евгения Гашенко и Максима Нелипы.

Впоследствии, в "Дизель Шоу" приняли решение о переносе всех выступлений на начало 2019 года, а билеты, приобретенные ранее, будут актуальными, поэтому людям не нужно будет их обменивать на новые.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

 
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Теги: LifeStyle Новости Киева ДТП с актерами Дизель Шоу Концерты Новости Житомира благотворительность
Источник: 24 канал
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