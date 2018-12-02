Актеры "Дизель Шоу" впервые вышли на сцену после ужасной ДТП: фото

Актеры комедийного "Дизель Шоу" впервые появились на сцене после смертельной аварии 20 октября, в результате которой погибла Марина Поплавская. В частности, Егора Крутоголова пригласили выступить в киевских спектаклях "Квартета И", а Виктория Булитко и Евгений Сморигин спели на благотворительном концерте для детей.

Об этом сообщила пресс-служба "Дизель Шоу" в Facebook.

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Художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов выступил вместе с актерами фильма "О чем говорят мужчины" в спектакле "... в Бореньке чего-то нет". Спектакль отыграли в Киеве 15 и 16 декабря. Также в постановке участвовал муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган.

Егор Крутоголов вышел на сцену после аварии

По словам Крутоголова, приглашение он получил за несколько дней до спектакля. Для участия в постановке актеру пришлось отказаться от костылей, с помощью которых он передвигался после аварии.

Виктория Булитко и Евгений Сморигин также постепенно возвращаются на сцену. 18 декабря они дали благотворительный концерт для детей на Житомирщине.

Виктория Булитко и Евгений Сморигин выступили с благотворительным концертом для детей

Благотворительное мероприятие состоялось в День святого Николая, артисты устроили детям из приемных семей, с особыми потребностями и детям воинов АТО.

К артистам пришли почти 430 детей, которые общались и танцевали с актерами "Дизель Шоу" и тепло приняли музыкальные номера.

Напомним, 20 октября утром недалеко от Киева автобус с актерами "Дизель Шоу", которые возвращались после выступления во Львове, столкнулся с фургоном. В результате аварии погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Со звездой сначала попрощались в Киеве, а потом – в ее родном Житомире.

Стало известно о состоянии здоровья популярных актеров. В частности, Егора Крутоголова и Яну Глущенко уже выписали из госпиталя, у обоих были диагностированы переломы ног и разрыв связок. Переломы были обнаружены и у Александра Бережко, Евгения Гашенко и Максима Нелипы.

Впоследствии, в "Дизель Шоу" приняли решение о переносе всех выступлений на начало 2019 года, а билеты, приобретенные ранее, будут актуальными, поэтому людям не нужно будет их обменивать на новые.

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