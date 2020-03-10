Актеры фильма "Вечные" раскрыли несколько секретов о новинке Marvel

В Голливуде завершили съемки нового фильма от Marvel – "Вечные" (The Eternals). Но пока кинолента не вышла в прокат, актеры решили подогреть интерес киноманов, раскрыв несколько секретов сюжета.

Как передает Deadline, Кумейл Нанджани, сыгравший Кинго, рассказал, что зрителей ждет сюрприз. Едва ли не впервые в фильме Marvel выполнят танец в стиле Болливуда. По словам актера, произойдет это всего в одной сцене, в которой привлекут более 50 профессиональных танцоров. В течение нескольких месяцев Кумейл изучал все движения, поэтому с гордостью назвал себя звездой Болливуда.

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"Много всего произойдет. Моего персонажа, например, можно описать так: "Хорошо, что я должен оставаться таким, как есть, но никто этого не должен знать"... Мы не можем рассекречивать детали сюжета, но я стал самой большой звездой Болливуда в этом фильме. Я готовился месяцами к танцам в одном эпизоде. Это настоящие тренировки! Привлеченные 52 танцора, 51 из которых – профессионалы, и еще я!" – с юмором рассказал Кумейл Нанджани.

Кроме этого, журналистам Heroic Hollywood удалось подтвердить догадки поклонников Marvel, что в фильме будет показано любовный треугольник. Киноманы подозревали, что он возникнет между Серси (Джемма Чан), Икарисом (Ричард Мэдден) и Дэйном Уитменом (Кит Харингтон). Актриса Джемма Чан подтвердила эту информацию.

Серси – это та, кто имеет наибольшую связь с людьми. Действительно, она даже будет иметь две истории любви. Это стало одной из причин, почему меня привлек этот проект от Marvel,

– поделилась она.

Фильм "Вечные" расскажет зрителям об инопланетной расе, созданной небожителями. Все они бессмертны и живут уже более 7000 лет. Именно им предстоит защитить человечество от своих агрессивных собратьев, которые также обладают сверхъестественной силой. Согласно тизерам, противостояние будет ожесточенным.

О съемках новинки Marvel объявили еще в конце июля 2019 года. Тогда представители Marvel заявили, что им удалось уговорить Анджелину Джоли сыграть роль Тени. Кроме нее, в фильме сыграли Сальма Хайек, Кит Харингтон, Ричард Мадден, Джема Чан, Кумейл Нанджани. Премьера запланирована на 6 ноября 2020 года.