Актеры, получившие Оскар за последние 10 лет: список

Актер, получивший статуэтку "Оскар", навсегда становится известным во всем мире. Ведь о престиже и величии полученной награды не знает разве что ребенок. Поэтому какие актеры заслужили звание "оскароносного" в течение последних десяти лет – читайте далее на LifeStyle 24.

Церемония награждения "Оскар-2020" отгремит в театре "Долби" уже меньше, чем через месяц. Уже 9 февраля номинанты выдохнут и смогут расслабиться после напряженного и волнующего периода ожидания.

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И пока звезды, которые отметились работой в 2019 году, готовятся к престижному киномероприятию, мы предлагаем вам вспомнить, какие же актеры получали желаемый "Оскар" за последние 10 лет.

Актеры, получавшие "Оскар" за последние 10 лет

2010 – Джефф Бриджес



Джефф Бриджес / IMDb

Награду в номинации "Лучшая мужская роль" на церемонии награждения "Оскар-2010" получил актер Джефф Бриджес. Он сыграл главную роль в фильме "Сумасшедшее сердце". Фильм-мюзикл был снят по мотивам одноименного романа Томаса Кобба. В центре сюжета стареющий певец, страдающий от алкогольной зависимости, и история его новой любви.

2011 – Колин Ферт



Колин Ферт / IMDb

Награду в номинации "Лучшая мужская роль" на церемонии награждения "Оскар-2011" получил актер Колин Ферт. Он сыграл главную роль в фильме "Король говорит!". К слову, этот фильм стал лучшим фильмом года. В центре сюжета – молодой король Великобритании, который страдает от заикания и ищет логопеда, который мог бы ему помочь.

2012 – Жан Дюжарден



Жан Дюжарден / IMDb

Награду в номинации "Лучшая мужская роль" на церемонии награждения "Оскар-2012" получил актер Жан Дюжарден. Он сыграл главную роль в фильме "Артист". К слову, черно-белый фильм также получил статуэтку в номианции "Лучший фильм". Кинокартина рассказывает о временах, когда кино перестало быть немым и на замену актеру, который был в зените популярности, приходит амбициозная и молодая статистка Пеппи Миллер.

2013 – Дэниел Дэй-Льюис



Дэниел Дэй-Льюис / IMDb

Награду в номинации "Лучшая мужская роль" на церемонии награждения "Оскар-2013" получил актер Дэниел Дэй-Льюис. Он сыграл главную роль в фильме "Линкольн". Это биографический фильм о 16-м президенте США Аврааме Линкольне и его жене Мэри Тодд Линкольн.

2014 – Мэттью Макконахи



Мэттью Макконахи ​/ IMDb

Награду в номинации "Лучшая мужская роль" на церемонии награждения "Оскар-2014" получил актер Мэттью Макконахи. Он сыграл главную роль в фильме "Далласский клуб покупателей". В центре сюжета – ковбой, который живет в свое удовольствие, пренебрегая здоровым образом жизни. Однако после установленного ему диагноза СПИД он начинает лечиться нетрадиционными методами и этим самым помогает другим больным.

2015 – Эдди Редмэйн



Эдди Редмэйн / IMDb

Награду в номинации "Лучшая мужская роль" на церемонии награждения "Оскар-2015" получил актер Эдди Редмэйн. Он сыграл главную роль в фильме "Теория всего". Кинокартина снята на основе книги "Моя жизнь со Стивеном Хокингом" Джейн Хокинг. Фильм рассказывает о молодости всемирно известного физика Стивена Хокинга и его отношениях с будущей женой.

2016 – Леонардо Ди Каприо



Леонардо Ди Каприо / IMDb

Награду в номинации "Лучшая мужская роль" на церемонии награждения "Оскар-2016" получил актер Леонардо Ди Каприо. Наконец-то любимец миллионов получил желанную и по-настоящему заслуженную статуэтку. Он сыграл главную роль в фильме "Выживший". Картина снята по одноименному роману Майкла Панке 2002 года издания, который основывался на событиях из жизни реального персонажа — колониста Хью Гласса.

2017 – Кейси Аффлек



Кейси Аффлек / IMDb

Награду в номинации "Лучшая мужская роль" на церемонии награждения "Оскар-2017" получил актер Кейси Аффлек. Он сыграл главную роль в фильме "Манчестер у моря". В центре сюжета – погруженный в себя Ли, который много лет назад потерял семью, а теперь и родного брата. Он возвращается в родной городок Манчестер у моря, где узнает, что он становится опекуном своего осиротевшего племянника.

2018 – Гэри Олдмен



Гэри Олдмен / IMDb

Награду в номинации "Лучшая мужская роль" на церемонии награждения "Оскар-2018" получил актер Гэри Олдмен. Он сыграл главную роль в фильме "Темные времена". В фильме рассказывается о первых месяцах правления Уинстона Черчилля как премьер-министра Великобритании в начале Второй мировой войны.

2019 – Рами Малек



Рами Малек / IMDb

Награду в номинации "Лучшая мужская роль" на церемонии награждения "Оскар-2019" получил актер Рами Малек. Он сыграл главную роль в фильме "Богемская рапсодия". Сюжет ленты рассказывает об истории успеха группы Queen, а также о жизни легендарного музыканта и певца Фредди Меркьюри.

2020 – в процессе

Сейчас можем лишь напомнить вам имена актеров, претендующих на "Оскар-2020".

На позолоченную статуэтку за "Лучшую мужскую роль" в 2020 году претендуют такие актеры:

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Хоакин Феникс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два Папы")