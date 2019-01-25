Актеры-номинанты премии Оскар снялись в волшебном фотосете для Vanity Fair

Престижная премия Оскар состоится совсем скоро. Режиссеры, актеры и другие члены съемочных команд находятся в сладком предвкушении церемонии, а пока – принимают участие в фотосессиях для модных глянцев.

Одним из таких стало именитое издание Vanity Fair, в котором приняли участие такие актеры, как Рами Малек, Ялица Апарисио, Тимоти Шаламе, Николас Холт, Тесса Томпсон, Генри Голдинг, Сирша Ронан, Джон Дэвид Вашингтон, Реджина Кинг, Чедвик Боузман и Элизабет Дебики. Часть из приглашенных на фотосессию актеров ранее были или сейчас являются номинантами премии Оскар.

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Автором снимков для традиционного "голливудского" номера перед Оскаром стал Эммануэль Любецки. В свое время он получил три премии Оскар за операторскую работу над фильмами "Гравитация", "Бердмен" и "Легенда Хью Гласа". Фотографии получились очень гармоничными и стильными – все, как и полагается номинантам лучшей премии в области кино.

Голливудские звезды для Vanity Fair / Vanity Fair

Все фотографии и видеоролики для журнала Vanity Fair вы можете посмотреть здесь.