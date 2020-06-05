Актриса Алисия Сильверстоун заявила, что принимает ванну с 9-летним сыном
Голливудская актриса Алисия Сильверстоун ошеломила поклонников признанием. Звезда рассказала о карантинных буднях и добавила, что принимает ванну вместе со своим 9-летним сыном Беаром. Кроме этого, мальчик питается только растительной пищей.
Алисия Сильверстоун согласилась дать эксклюзивное интервью The New York Times. Она раскрыла детали своего здорового образа жизни и вегетарианского питания и, сама того не подозревая, попала в громкий скандал.
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Знаменитость рассказала, что медитация и йога помогают ей преодолевать приступы тревоги или депрессии. Однако Алисии Сильверстоун больше всего помогают справиться с плохим настроением теплые ванны, которые она принимает с 9-летним сыном.
Я часто принимаю ванну вместе с сыном. А когда его нет рядом, я принимаю ванну одна, и это очень помогает мне восстановить силы,
– рассказала Алисия Сильверстоун.
Как известно, Беара актриса родила в браке с музыкантом Кристофером Джареки. В 2018 году пара официально развелась, а мальчик остался жить со своей звездной мамочкой. С недавних пор Алисия Сильверстоун позволила сыну прыгать на батуте, который установлен на ее дворе. До этого она отмечала, что такие развлечения могут быть опасны для ребенка.
Привлек внимание и имидж сына Алисии Сильверстоун. 9-летний Беар носит длинные волосы, как у матери.
Какими еще заявлениями отметилась Алисия Сильверстоун
Это не первое скандальное заявление Алисии Сильверстоун относительно воспитания ребенка. В 2012 году актриса заявляла, что будет практиковать так называемое "повторное кормление". Она сама пережевывала пищу, после чего отдавала ее сыну.
Сейчас 9-летний Беар проводит самоизоляцию со звездной мамой, с которой имеет одинаковый рацион. Мальчик является вегетарианцем. Но представители звезды поспешили подчеркнуть, что это был выбор сына Алисии Сильверстоун.
Алисия Сильверстоун: фильмография
Актриса популярна в Голливуде. В ее активе – десятки кинолент, которые хорошо знают и в Украине. В частности, Алисия Силверстоун снялась в фильмах:
- "Убийство священного оленя"
- "Салон красоты"
- "Вампирши"
- "Развод с хвостом"
- "Хуже не бывает"
- "Королевская кобра"
- "Клуб "50 оттенков серого"
- "Громобой"
- "Дневник плохой мамаши"
- "Игры богов"
- "Бэтмен и Робин"