Знаменитая сага "Сумерки" уже 12 лет не теряет популярности. Тысячи киноманов просматривают любимую историю про Эдварда и Беллу, не подозревая, что съемки для актеров были адскими. Закулисные детали рассказала звезда "Сумерек" Анна Кендрик.

В интервью Vanity Fair, которое вышло на ютуб-канале глянца, она призналась, что съемки первой части саги проходили в Портленде, что в штате Орегон. Анна Кендрик сыграла роль школьной подруги главной героини Беллы, поэтому часто появлялась в кадре. Однако погодные условия с повышенной влажностью и постоянными дождями превратили работу в ад.

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"Помню, что было очень холодно. Мои кеды постоянно были мокрыми, но я говорила себе: "Не стоит падать духом. Это замечательная команда и фильм. Я уверена, что со временем мы подружимся, но просто сейчас мне хочется кого-то убить". Однако такие условия работы помогли нам подружиться", – поделилась Анна Кендрик.

Кроме этого, актриса сравнила эти условия съемок с заключением.

Чувствовалось, как будто мы вместе пережили какое-то событие, что может травмировать психику. Как люди, которые вместе были в заключении или плену, а теперь связаны на всю жизнь,

– добавила она.



Анна Кендрик и Кристен Стюарт в "Сумерках" / Фото IMDb

Что известно о фильме " Сумерки"

Фэнтезийная сага впервые вышла на экран в 2008 году. Сюжет киноленты создали на основе книги Стефени Майер.

"Сумерки" рассказали историю 17-летней американки Беллы, которая переезжает ребенком к отцу. В школе она знакомится с загадочным одноклассником Эдвардом, который оказывается вампиром. Однако на людей его семья не нападает, а питается только дичью. Любовь девушки оказалось взаимной, поэтому пару ждало немало испытаний.

В целом авторы проекта создали 4 фильма, которые выходили в 2011 году. Главные роли исполнили Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Тейлор Лотнер.

Смотрите трейлер к фильму "Сумерки": видео

Интересно, что слова Анны Кендрик про особую связь всех актеров можно подтвердить и интересным фактом. После съемок главные звезды саги Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон закрутили роман. Однако отношения не имели продолжения, поскольку девушка поняла, что принадлежит к ЛГБТ-сообществу.