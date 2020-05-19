Актриса Джейми Кинг разводится с мужем и опасается насилия с его стороны

Звезда фильма "Город грехов" разводится с мужем-режиссером Кайлом Ньюманом после 12 лет брака. Джейми Кинг подала иск в суд Лос-Анджелеса вчера, 18 мая. Актриса требует, чтобы экс-любимый не приближался к ней, ведь опасается насилия с его стороны.

О разрыве очередной голливудской пары информирует издание People. Инициатором развода стала 41-летняя американская актриса и модель Джейми Кинг. Несмотря на 12 лет брака их расставание не совсем мирное, ведь звезда подала заявление в суд о запрете мужу Кайлу Ньюману приближаться к ней.

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Инсайдеры отмечают, что такое ходатайство связано с тем, что Джейми Кинг боится насильственных действий со стороны 44-летнего режиссера. Отметим, что супруги воспитывают двух сыновей – 6-летнего Джеймса и 4-летнего Лео.

Ранее в прессе появились новости о том, что пара не носит обручальные кольца, а во время карантина живет отдельно: актриса – в Калифорнии, а режиссер – в Пенсильвании с детьми. Предполагают, что именно разлука с сыновьями повлияла на стремление Джейми Кинг быстро разорвать отношения с мужем и забрать потомков к себе. Однако борьба за опеку над детьми только впереди.

Джейми Кинг и Кайл Ньюман познакомились на съемочной площадке фильма "Фанаты", режиссером которой выступил мужчина. Пара поженилась в 2007 году в роскошной усадьбе в Лос-Анджелесе. Следует отметить, что на появление сыновей влюбленные ждали долго: несколько раз беременность актрисы завершалась выкидышем.