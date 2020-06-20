58-летняя американская актриса Хизер Локлир получила предложение от бойфренда Криса Гейссера, отношения с которым были полны многочисленных разрывов. Помолвка влюбленных состоялась в конце апреля, когда пара отметила год трезвости звезды.

Женитьбу звезды популярного сериала 90-х "Район Мелроуз" подтверждает издание People. Накануне папарацци застали Хизер Локлир с кольцом с бриллиантом на безымянном пальце, а на днях близкие друзья звезды подтвердили слухи о помолвке.

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Как уверяют инсайдеры, актриса получила предложение от бойфренда в конце апреля на первую годовщину преодоления зависимости от алкоголя, которая стала причиной ее скандальной репутации. Близкие звезды и 22-летняя дочь – модель Ава поддержали ее решение выйти замуж несмотря на то, что несколько лет назад из-за многочисленных конфликтов и споров с любимым она оказалась в тюрьме.

"Они по-настоящему счастливы вместе", – отмечают близкие пары.

Что известно об отношениях Хизер Локлир с женихом?

История любви будущих супругов началась еще в школьные годы, однако серьезные отношения они завязали только в 2017 году. Однако их отношения были полны ссор, одна из которых завершилась заключением и судебной волокитой для Хизер Локлир. Она нанесла Крису Гейссеру телесные повреждения и побила правоохранителей. Ей удалось избежать заключения после внесения залога в размере 20 тысяч долларов.

Локлир с 2008 года лечила алкогольную и наркотическую зависимости в реабилитационных центрах, однако эти попытки были тщетными. Ее неоднократно держали под стражей из-за агрессивного поведения и нападения на правоохранителей и медиков, а в прошлом году она едва не покончила жизнь самоубийством.