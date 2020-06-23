Бывший бойфренд английской актрисы Элизабет Хёрли совершил самоубийство. Миллионер, известный сценарист и продюсер Стив Бинг выбросился из окна квартиры, расположенной на 27 этаже. Ошеломленная Элизабет отреагировала на смерть отца своего сына.

Звезда опубликовала на личной странице в инстаграме пост скорби и поделилась серией совместных архивных снимков с бывшим любимым, от которого воспитывает сына Дэмиана.

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Реакция Элизабет Хёрли на смерть Стива Бинга

55-летний продюсер выпрыгнул из окна собственной квартиры в Калифорнии. Шансов выжить у него не было. От полученных травм Стив ушел из жизни на месте инцидента. Элизабет очень расстроена из-за этого трагического случая.

Я очень расстроена тем, что Стива больше нет с нами. Это ужасный конец. Время, которое мы провели вместе, было очень счастливым. Я публикую эти фотографии, потому что, несмотря на то, что мы пережили непростые времена, это хорошие и замечательные воспоминания о милом, добром человеке,

– написала знаменитость.

Также Херли отметила, что в течение года она очень сблизилась со Стивом. Актриса вспомнила, что последний раз виделась с Бингом на дне рождении сына. Дэмиану 4 апреля исполнилось 18 лет.

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Реакция Дэмиана Херли насмерть отца

Дэмиан поблагодарил всех за сочувствие и поддержку, распространив соответствующее сообщение в сети: "От всего сердца хочу поблагодарить всех, кто поддержал нас после этой ужасной новости. Я стараюсь ответить как можно большему количеству людей, но, пожалуйста, знайте, что я всегда буду помнить вашу доброту. Это очень странное время, которое сбивает с пути, и я бесконечно благодарен за то, что меня окружает моя чрезвычайная семья и друзья".