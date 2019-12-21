Актриса Алена Мусиенко показала, как выглядела в детстве: фото

29-летняя украинская актриса и жена Максима Омеляна Алена Мусиенко, которая получила бешеную популярность после выхода в свет фильма "Тени незабытых предков", опубликовала редкие архивные снимки.

Алена Мусиенко сейчас сделала паузу в карьере, чтобы посвятить себя материнству. Актриса на своей странице в инстаграме открыла рубрику "Вопрос-ответ", где рассказала об отношениях с мужем, уходе за ребенком и своей природной красоте.

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По ее словам, с ребенком очень сложно физически и морально, но она является благодарной за такой период и своего сына. "Как бы тяжело не было, это (материнство, – LifeStyle 24) безграничное счастье и особая любовь", – подчеркнула Мусиенко.

На один из вопросов "Являются ли они с мужем лучшими друзьями" Алена откровенно призналась, что нет. "Я бы этого очень хотела, но он очень занят... Постоянно уставший. Я бы хотела, чтобы мы стали лучшими друзьями. Со временем, возможно, так и произойдет", – рассказала актриса.

Также подписчики в Инстаграме поинтересовались у Алены Мусиенко, с рождения ли у нее пышные губы. Знаменитость решила ответить на это своими архивными снимками.



Алена Мусиенко в детстве / Instagram-Stories / @alonamusiienko



Алена Мусиенко в детстве / Instagram-Stories / @alonamusiienko

Также Алена Мусиенко предложила сравнить свои губы, матери и сына Доминика, чтобы доказать натуральную красоту.



Мама Алены Мусиенко / Instagram-Stories / @alonamusiienko



Сын Алены Мусиенко Доминик / Instagram-Stories / @alonamusiienko