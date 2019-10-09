Актриса Алена Мусиенко празднует 1-летие своего сына Доминика: трогательные фото

Украинская актриса, звезда фильма "Тени незабытых предков" Алена Мусиенко в течение последнего года посвятила себя материнству. 9 октября 2018 года девушка родила первенца – сына Доминика – от Максима Омеляна, брата экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

На своей инстаграм-странице Алена Мусиенко публично поздравила сына с его первым годом. Знаменитость опубликовала фото, на котором они с Домиником искренне улыбаются на камеру.

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В подписи звездная мама оставила нежные пожелания в честь дня рождения мальчика.

Этот паренек не ходит, а бегает (так же, как в животике, когда я была беременной). 8 зубчиков и 10 кг счастья! Налетали мы с тобой (Катар, Кипр, Крит), наплавали, наездили, наобнимались. Сынок, пусть судьба тебя любит так сильно, как мы тебя,

– отметила Мусиенко.

Добавим, что Алена Мусиенко поражает идеальной фигурой через год после родов. Актриса регулярно публикует снимки в бикини во время своих путешествий. Девушка впервые полетела заграницу с сыном, когда ему было 5 месяцев и три недели. Локацией был Катар, город Доха, где работал ее муж.

Как вспоминает Алена, первый полет мальчика прошел хорошо, где он ни разу не плакал, зато улыбался стюардессам.

Это его первый полет и его первое море, первый отдых. Он впервые общается и улыбается с представителями почти всех национальностей мира. У него столько эмоций, все впервые,

– добавила Мусиенко.

Кто такая Алена Мусиенко?Украинская актриса, фотомодель и телеведущая. В роли телеведущей начала работу в 2012 году в утреннем шоу "Подъем" на Новом канале. Дебютировала в кино ролью в короткометражке режиссера Павла Мартынова "Где коза была" (2012), впоследствии в фильме режиссера Любомира Левицкого "Ломбард" (2013). После этого получила от него предложение сняться в мистическом триллере "Тени незабытых предков" (2013).