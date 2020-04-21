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Актриса Алисия Сильверстоун рассказала, как фильм о Бэтмене чуть не разрушил ее карьеру

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Алисия Сильверстоун рассказала о неудачном фильме о Бэтмене / Instagram / @aliciasilverstone

Фильмы о супергероях имеют огромную популярность среди киноманов. Однако в 90-е годы, когда Голливуд только пытался создать безупречную картинку и ввести эффектную графику, не все актеры получали славу после съемок. Так, Алисия Сильверстоун рассказала о насмешках после выхода фильма "Бэтмен и Робин".

В откровенном интервью журналистам The Guardian актриса рассказала, что кинолента "Бэтмен и Робин" (Batman & Robin) должна была принести ей немалую славу и популярность. И разговоры об этой роли действительно были, однако не такие, как ожидала Алисия Сильверстоун. На телешоу откровенно смеялись над фигурой актрисы, которая в супергеройском фильме предстала в специальном костюме с металлическими вставками. Все спрашивали размер ее бюста, ведь именно эта интимная деталь образа больше всего привлекала внимание.

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"Они смеялись над моей фигурой. Было обидно, но я знала, что все эти люди ошибаются в своих оценках. Меня не смущали их комментарии, потому что знала, что смеяться над чужим телом – неправильно", – отметила актриса.


"Бэтмен и Робин": официальный постер / The Guardian

В 1997 году Алисия Сильверстоун получила "Золотую малину" в номинации "Худшая актриса второго плана". Сама звезда, которая страдала от насмешек, еще долго не могла вернуться к работе в Голливуде. И только роль в театральной пьесе помогла Алисии Сильверстоун не потерять карьеру.

"Моя фигура осталась прежней, как и дело, что я любила. Просто мне нужно было найти способ остаться актрисой, что я и сделала", – добавила она.

Алисия Сильверстоун снялась в десятках успешных кинолент. В частности, актрису можно увидеть в фильмах "Убийство священного оленя", "Салон красоты", "Вампирши", "Имущество с хвостом", "Хуже не бывает", "Королевская кобра", "Книжный клуб", "Громобой", "Дневник плохой мамаши", "Игры богов".

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Кино
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