Актриса Ана де Армас влюбилась в Бена Аффлека, – СМИ

Пока весь мир старается не скучать на карантине, голливудская пара Ана де Армас и Бен Аффлек счастливо проводят будни вместе. Инсайдеры утверждают, что их чувства перешли на новый уровень, а знаменитая красавица влюбилась в значительно старшего бойфренда.

Как они рассказали британскому таблоиду The Daily Mail, 31-летняя Ана де Армас и 47-летний Бен Аффлек сейчас находятся на карантине в Лос-Анджелесе. Пара поселилась в имении голливудского актера и наслаждается общением друг с другом.

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Ана очень счастлива с Беном. Она любит проводить время с ним, между ними есть химия, и им весело вместе,

– рассказал инсайдер.

После встречи с Аной де Армас Бен Аффлек существенно изменился. Он больше не выглядит как человек с алкозависимостью и, кажется, ведет здоровый образ жизни. Актеры охотно гуляют по улицам Лос-Анджелеса с чашечкой кофе.

По словам инсайдера, бывшая жена Аффлека Дженнифер Гарнер одобряет выбор его избранницы. Сама актриса уже давно не имеет чувств к нему, потому рада, что Бен наладил личную жизнь.

"Джен давно не испытывает к Бену романтических чувств. Она считает его своим другом и хорошим отцом для их детей, уважает его. У нее все хорошо в личной жизни, Джен поддерживает Бена и счастлива за него и его новые отношения", – добавил инсайдер с близкого окружения Аффлека.

Как известно, Бен и Ана познакомились на съемках фильма "Глубокая вода". Пара сначала скрывала свои чувства, поэтому даже коллеги по съемочной площадке не подозревали, что актеры закрутили роман. Впоследствии Бен Аффлек и Ана де Армас поехали на отдых на Кубу и Коста-Рико, где их заметили папарацци.

Сами актеры пока не комментируют слухов СМИ, однако каждый раз появляются на прогулках вместе. А вот инсайдеры не прекращают говорить, что отношения у Бена и Ани серьезные и могут закончиться браком.