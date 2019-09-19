Актриса Анастасия Заворотнюк вышла из комы, – соцсети

Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, вероятно, улучшилось. По предварительным данным, звезда вышла из комы и до сих пор находится в одной из частных клиник Москвы.

Как сообщает телеграмм-канал База со ссылкой на слова медиков, Анастасия Заворотнюк находится в сознании и может самостоятельно дышать.

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Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно, не смотря на сообщения СМИ о ее критическом состоянии. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, – говорится в сообщении.

В то же время в соцсетях утверждают, что на территорию клиники неоднократно пытались проникнуть журналисты. Следовательно возле больницы, где находится Анастасия Заворотнюк, установили усиленную охрану. Кроме этого, саму палату актрисы также взяли под надзор. По данным российских СМИ, за снимок Анастасии в больнице издания предлагают более миллиона рублей (больше, чем 370 тысяч гривен).

Такую информацию прокомментировали медики, передает РБК. Они ставят под сомнение новости о выздоровлении, поскольку кома Анастасии Заворотнюк была вызвана серьезными осложнениями.

"Из глубокой комы можно выйти, если она была вызвана отеком мозга. В результате медикаментозного лечения человек может выйти из комы. Но если эта кома вызвана огромной опухолью, которая занимает большую часть головного мозга, то мало шансов, что такая глубокая кома может решиться сама собой. Иначе это было бы чудом ", – отметила Наталья Ахтямова.

Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк?

В начале августа 2019 года российские СМИ заявили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. О недуге актрисы рассказали и ее соседи. По их словам, мама звезды призналась, что Анастасия Заворотнюк жалуется на сильную боль в голове. Лечение актриса сериала "Моя прекрасная мама" начала в Польше, однако там ее состояние здоровья резко ухудшилось, а родственники Заворотнюк приняли решение о ее перевозке в Москву.



Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, который хотел навестить коллегу, признался, что ему удалось пообщаться с медиками. По их словам, состояние Анастасии Заворотнюк крайне сложное, а жить ей осталось считанные дни. Актриса впала в глубокую кому и не может самостоятельно дышать. Сам Разин считает, что болезнь была вызвана инъекциями красоты, для изготовления которых использовали стволовые клетки.



В то же время в СМИ ходят слухи, что Анастасия Заворотнюк на самом деле проходила курс лечения в Германии, а ухудшение ее состояния здоровья вызвано хирургическим вмешательством. Весной Заворотнюк летала в Германию к лучшим врачам. Медики провели трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли, однако они не дали желаемого результата.



Ни Анастасия Заворотнюк, ни ее представители не комментируют резонансные новости о ее недуге. Врачи московской клиники также не подтверждают, что в одной из палат находится знаменитая актриса.