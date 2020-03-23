Актриса Барбара Брыльска борется с онкологией

Легендарная звезда советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром" борется с онкологией. По информации СМИ, у 78-летней польской актрисы диагностировали рак языка.

Как отмечает издание Starhit, актриса не рассказывает никому о своей болезни и не афиширует о своем состоянии здоровья.

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Журналисты позвонили Барбаре Брыльской и на вопрос об онкологии она ответила довольно спокойно.

Ну и что? Не буду говорить о ней. Пусть поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Нужно только время,

– сказала Брыльска.

Актриса также рассказала, как ведет себя во время пандемии коронавируса.

"Из дома я не выхожу. Все сидят там, тем более люди старшего поколения. Ко мне приезжает сын, помогает в семейных делах, а я занимаюсь своей кошкой", – рассказала актриса.



Барбара Брыльска

Известно, что звезда советского кино проживает в Варшаве. Ее любимое место для отдыха – дача в селе Гульчево, которое находится в 80 километрах от столицы. По словам актрисы, она обожает проводить время на природе. Впрочем сейчас самоизолировалась и не покидает дом без особых потребностей, поскольку находится в группе риска заболевания коронавируса.

Что известно о Барбаре Брыльской

Барбара Брыльска – польская актриса театра и кино. Известность получила благодаря роли Нади Шевелевой – незамужней 34-летней учительницы русского языка и литературы. Новогодняя кинокомедия "Ирония судьбы, или С легким паром" сделала актрису очень популярной в советском пространстве.

Большую славу Брыльска получила и в своей родной стране. Польские режиссеры готовили для нее главные роли, поэтому ее фильмография достаточно велика.

Барбара Брыльска была трижды замужем. Третий муж актрисы Людвиг Космал стал отцом ее двоих детей. Супруги дали детям собственные имена. Старшую дочь назвали Барбарой, а когда через 9 лет появился сын – назвали Людвигом. Через 18 лет супружеской жизни они расстались.

Величайшая трагедия в жизни Брыльской произошла тогда, когда в 20-летнем возрасте погибла в автокатастрофе ее дочь. Это настолько сломало актрису, что она думала даже о суициде.

Сейчас Брыльска редко появляется на экранах, а все свободное время уделяет своим внукам Шимону и Якубу. В 2017 году врачи обнаружили у актрисы на лице опухоль, впрочем, актриса перенесла успешную операцию и быстро восстановилась.