Актриса Дания Рамирес засветилась в прозрачном платье без белья: фото 18+

Американо-доминиканская актриса Дания Рамирес сумела удивить всех поклонников. На светское мероприятие она надела очень соблазнительное платье, в котором виднелось ее обнаженное тело.

Красная дорожка долгожданной премьеры от киновселенной Marvel "Люди Икс: Темный Феникс" (X-Men: Dark Phoenix) приковала внимание всех иностранных журналистов. Мероприятие состоялось 5 июня во Китайском театре TCL, который расположен в Лос-Анджелесе. Мероприятие посетили не только главные актеры, но и их звездные коллеги.

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Так, среди голливудских знаменитостей журналисты заметили 39-летнюю Данию Рамирес, которая с первой минуты пребывания приковала взгляды всех участников кинособытия. Поводом для этого стал сексуальный наряд актрисы: она предстала перед камерами в черном мини-платье с прозрачным верхом. Большей пикантности образу придало отсутствие нижнего белья в звезды. Обнаженную грудь Дания Рамирес прикрыла черными крестиками, наклеенными на тело.

К эпатажному образу она подобрала босоножки на каблуках и массивные кольца. Волосы Дания Рамирес сплела в пучок. Макияж с акцентом на глаза завершил обольстительный look голливудской звезды.

Что известно о Дании Рамирес?Свою актерскую карьеру Дания Рамирес начала не сразу. В 15 лет она встретила модельного агента, работая в обычном американском магазине. После нескольких рекламных проектов горячая доминикано-американская звезда задумалась над голливудской славой. Уже в 2002 году состоялся дебют Дании в кино: она сыграла роль Дафни в "25-ом часе". Впоследствии Рамирес появилась в фильмах "Экология любви", "Люди Икс: Последняя битва", "Незаконное предложение", "Толстяк Альберт", "Играть по-честному".