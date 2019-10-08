Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко прокомментировала слухи о романе с Дмитрием Дикусаром

После старта развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019" многие поклонники заподозрили, что между актрисой "Дизель Шоу" Викторией Булитко и ее партнером Дмитрием Дикусаром есть романтические отношения. Звезда решила прокомментировать слухи, заполонившие сеть.

Как Виктория Булитко откровенно призналась в программе "Звездный путь", она действительно имеет романтические отношения, которыми дорожит. Однако избранником актрисы является не танцовщик и хореограф Дмитрий Дикусар. Сейчас Виктория Булитко не рассекречивает имя своего любимого, оберегая свои отношения от излишнего внимания отечественных СМИ.

К теме: Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу

Кроме этого, участница шоу "Танцы со звездами 2019" решила лаконично прокомментировать чувственные постановки, которые она выполняет с партнером. По словам Виктории Булитко, ее "роман" с Дикусаром можно увидеть только на паркете.

У нас есть роман, но только на паркете, исключительно на шоу. Да, я, так сказать, не одинока. Поэтому могут все расслабиться, даже Дикусар,

– рассказала с юмором Виктория Булитко.

Слухи о романтических отношениях актрисы "Дизель Шоу" и хореографа вспыхнули после первых же эфиров "Танцев со звездами 2019". Пара демонстрировала на паркете особую нежность и проводила много времени на репетициях. В то же время в видеодневнике Виктория Булитко не прекращала восхищаться своим партнером, признаваясь, что ей очень повезло с Дмитрием Дикусаром.

"Наше с Дмитрием танго. Я переживаю перед каждым эфиром, но сегодня – особенно. Ведь танго – любимый танец Димы. И мне очень-очень хотелось станцевать его идеально! А еще я хотела быть по-настоящему сексуальной и женственной. В прямом эфире я отдалась музыке, страсти и ... вот, что получилось", – довольно романтично прокомментировала одну из постановок Виктория Булитко.

Еще большее внимание поклонников проекта привлекла их совместная поездка в Грузию. Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар отправились на отдых в конце августа, после дебютного эфира "Танцы со звездами 2019". Там знаменитости не только наслаждались роскошными пейзажами, но и тренировались.