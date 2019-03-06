Актриса Дрю Бэрримор поделилась секретом успешной карьеры в интервью Marie Claire: яркие фото

15 Читати новину українською
Дрю Бэрримор для апрельского выпуска Marie Claire Australia
Дрю Бэрримор для апрельского выпуска Marie Claire Australia / Instagram / @drewbarrymore

Известная американская актриса и продюсер Дрю Бэрримор приняла участие в гламурной фотосессии для австралийского издания Marie Claire, а также дала несколько ценных советов в откровенном интервью.

Киноактриса призналась, что в жизни не соглашалась на все предложения от продюсеров и режиссеров и именно это определило ее карьеру. Несмотря на довольно знаменитое происхождение (ее дедушка, прадедушка и другие дальние родственники были известными фигурами в кинематографе), она старалась сама пробивать тропу в своей жизни.

Читайте также: Расстегнутая рубашка на голое тело: 53-летняя Синди Кроуфорд снялась в откровенной фотосессии

Однажды Стивен Спилберг сказал мне, что я буду получать много предложений. И добавил, что отказывать – это нормально. Не продавайтесь просто потому что вы можете. Я очень хорошо запомнила этот совет, и он был абсолютно прав – компании все время стучали в мои двери и их предложения звучали заманчиво. В то время у нас с мамой не было денег, но мне приходилось принимать решения, которые будут результативны в долгосрочной перспективе. И это не всегда легко,
– поделилась Дрю Бэрримор.

Дрю Беррімор для Marie Claire
Дрю Бэрримор для апрельского выпуска Marie Claire Australia / Marie Claire

44-летняя актриса и племянница Спилберга добавила, что несмотря на ежедневный негатив, она всегда старается оставаться оптимистом. Она также считает, что новая проблема сегодняшнего общества – это социальные сети, которые являются "инструментом для распространения негатива".

"Жизнь прекрасна даже несмотря на то, что в ней бывают весьма тяжелые моменты. Я всегда говорю, что главное – оптимизм. Я не хочу, чтобы мои дети видели, как я страдаю от злых и подлых людей. Я хочу, чтобы они видели – я выше этого и я противостою этому с грациозностью и характером. Для меня всегда было очень важно вносить в этот мир позитив", – подытожила звезда.

Дрю Беррімор для Marie Claire
Дрю Бэрримор для апрельского выпуска Marie Claire Australia / Marie Claire​

Дрю Беррімор для Marie Claire
Дрю Бэрримор для апрельского выпуска Marie Claire Australia / Marie Claire

blog_ava
С праздником 8 марта: что пожелать жене, маме, сестре и бабушке
сегодня
2664
Теги: LifeStyle Голливуд Мода
Источник: Marie Claire Australia
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где отдохнуть 8 марта: афиша событий в Киеве и Львове
5 марта 17:03 Где отдохнуть 8 марта: афиша событий в Киеве и Львове
95
Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
5 марта 12:50 Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
1262
Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
5 марта 10:03 Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
70
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
5 марта 09:02 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
2053
Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
4 марта 20:44 Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
Богданна Рибак 667
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук