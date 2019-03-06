Актриса Дрю Бэрримор поделилась секретом успешной карьеры в интервью Marie Claire: яркие фото

Известная американская актриса и продюсер Дрю Бэрримор приняла участие в гламурной фотосессии для австралийского издания Marie Claire, а также дала несколько ценных советов в откровенном интервью.

Киноактриса призналась, что в жизни не соглашалась на все предложения от продюсеров и режиссеров и именно это определило ее карьеру. Несмотря на довольно знаменитое происхождение (ее дедушка, прадедушка и другие дальние родственники были известными фигурами в кинематографе), она старалась сама пробивать тропу в своей жизни.

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Однажды Стивен Спилберг сказал мне, что я буду получать много предложений. И добавил, что отказывать – это нормально. Не продавайтесь просто потому что вы можете. Я очень хорошо запомнила этот совет, и он был абсолютно прав – компании все время стучали в мои двери и их предложения звучали заманчиво. В то время у нас с мамой не было денег, но мне приходилось принимать решения, которые будут результативны в долгосрочной перспективе. И это не всегда легко,

– поделилась Дрю Бэрримор.



Дрю Бэрримор для апрельского выпуска Marie Claire Australia / Marie Claire

44-летняя актриса и племянница Спилберга добавила, что несмотря на ежедневный негатив, она всегда старается оставаться оптимистом. Она также считает, что новая проблема сегодняшнего общества – это социальные сети, которые являются "инструментом для распространения негатива".

"Жизнь прекрасна даже несмотря на то, что в ней бывают весьма тяжелые моменты. Я всегда говорю, что главное – оптимизм. Я не хочу, чтобы мои дети видели, как я страдаю от злых и подлых людей. Я хочу, чтобы они видели – я выше этого и я противостою этому с грациозностью и характером. Для меня всегда было очень важно вносить в этот мир позитив", – подытожила звезда.



Дрю Бэрримор для апрельского выпуска Marie Claire Australia / Marie Claire​



Дрю Бэрримор для апрельского выпуска Marie Claire Australia / Marie Claire