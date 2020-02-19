Актриса Дженна Деван объявила о помолвке: волшебное фото

Актриса и эксперт развлекательных шоу Дженна Деван выходит замуж. Музыкант Стивен Кази сделал ей предложение, о чем звезда рассказала поклонникам на инстаграм-странице.

Радісною новиною пара поділилась одночасно, опублікувавши спільне фото, на якому виднілась масивна обручка зірки. Голлівудська красуня Дженна Деван відповіла згодою на освідчення, відтак закохані невдовзі розпочнуть підготовку до весілля.

Це спекотно: Дженна Деван повністю оголилась на останніх місяцях вагітності

"Все життя любити і рости разом з тобою. У тебе моє серце", – ніжно підписала світлину Дженна Деван.

Водночас Стівен Казі зізнався, що ретельно готувався до освідчення. Обручку з чималим каменем він замовив у дизайнерки Нікі Рід. А вже у мережі він присвятив Дженні Деван фрагмент пісні гурту Water Liars – Let It Breathe.

Коли ти прокинешся, я поцілую твоє обличчя з усмішкою, яку ніхто ніколи не бачив. Коли ти прокинешся, я поцілую твої очі і скажу, що я любив тебе всі ці роки,

– розчулив мережу Стівен Казі.

Відомо, що в останні дні січня 2020 року Дженна Деван та Ченнінг Тейтум офіційно розлучились. Колишнє подружжя рік вирішувало питання про виховання їхньої спільної доньки Еверлі та таки підписало всі документи. Тільки після цього новий бойфренд Дженни наважився освідчитись їй. Наразі пара не тільки готується до весілля, але й до народження дитини.

Про вагітність Дженни Деван стало відомо наприкінці вересня 2019 року. Для актора ця дитина стане первістком, відтак Стівен Казі не стримує своїх емоцій від майбутнього батьківства. Пара живе у Лос-Анджелесі, де активно бере участь у світських заходах та демонструє ідилію на публіці. Дженна не коментує майбутніх пологів, а от Стів Казі в одному з коментарів зізнався, що очікує на появу сина.