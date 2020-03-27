Актриса Джессика Честейн тайно стала мамой во второй раз

43-летняя американская актриса совершила семейную прогулку в Санта-Монике. Вместе с Джессикой Честейн был муж Джан Лука, годовалая дочь Джульетта и новорожденный малыш, появление на свет которого звездная мамочка скрыла.

Как сообщает издание Page Six, 43-летняя Джессика Честейн и 38-летний Джан Лука отныне воспитывают двоих потомков. Первый ребенок пары появился на свет от суррогатной матери в ноябре 2018 года, а второе пополнение в семье родители решили не афишировать.

Читайте также Джамала трогательно поздравила своего сына с днем рождения: фото

О рождении второго ребенка стало известно после семейной прогулки в городе Санта-Моника в Калифорнии. Несмотря на пандемию коронавируса и карантинный режим, Джессика Честейн вместе с мужем и отпрысками осуществила совместный выход на набережную. Джан Лука вез в коляске старшую дочку Джульетту, а молодая мама в слинге прижала к груди новорожденную малышку.

Для выхода семья выбрала удобную будничную одежду. Как уверяют очевидцы, супруги находились в хорошем настроении: "Они по-настоящему наслаждались. Казалось, младенец все время крепко спал".



Джессика Честейн стала мамой во второй раз / Фото: Page Six