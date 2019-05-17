Актриса Ева Герцигова обнажила грудь в прозрачном платье: фото 18+

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Актриса Ева Герцигова обнажила грудь
Актриса Ева Герцигова обнажила грудь / www.gettyimages.com

Во Франции продолжается семьдесят второй Каннский кинофестиваль, который объединил сотни знаменитостей. На красной дорожке звезды уже успели продемонстрировать роскошные вечерние платья и классические костюмы. А вот модель и актриса Ева Герцигова сумела поразить всех эпатажным нарядом с обнаженной грудью.

Чешская знаменитость Ева Герцигова в 46 лет имеет идеально стройное тело, которым любит хвастаться в откровенных нарядах. Исключением не стал и Каннский кинофестиваль.

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На вечеринку Dior And Vogue Paris, которая состоялась в рамках светского события, она появилась в прозрачном платье черного цвета. Сексапильности ее образу добавило отсутствие нижнего белья, поэтому все участники мероприятия могли с легкостью увидеть обнаженную грудь модели. Пышная юбка и прозрачный корсет от Dior были расшиты камнями, что придавало роскоши горячему образу Евы Герциговой. К наряду актриса подобрала массивные украшения и босоножки на каблуках.

Неудачным оказался и макияж чешской знаменитости. От вспышек фотокамер лицо Евы Герциговой выглядело очень устало: журналисты заметили черные круги под глазами.


Образ Евы Герциговой / Getty Images

Не менее сексуальным было и следующее появление Евы Герциговой на красной дорожке Каннского фестиваля. Перед камерами она появилась в коротком комбинезоне с ярким принтом и колготках, расшитых камнями.

Каннський кінофестиваль 2019
Каннский кинофестиваль 2019 / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Каннский кинофестиваль Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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