Актриса Ева Грин призналась, появится ли в сиквеле фильма "Доктор Стрэндж"

В западных СМИ подозревали, что актриса Ева Грин обсуждает условия контракта с представителями Marvel. Журналисты со ссылкой на инсайдеров утверждали, что она может появиться в сиквеле фильма "Доктор Стрэндж". На днях звезда прокомментировала слухи.

Как передает Just Jared, 39-летняя Ева Грин стала звездой нового выпуска журнала Total Film. Именно в комментарии журналистам она лаконично опровергла информацию об участии в съемках новинок Marvel.

"Я? Нет! Не то, что я еще не знаю ответа на этот вопрос. Уверяю вас, что нет", – сказала слухи Ева Грин.

Однако актриса решила не скрывать, что в восторге от кинолент Marvel. Ева Грин призналась, что франшиза действительно стоящая, поскольку в ней прослеживается особый юмор, соединенный с борьбой за жизнь всего человечества.

Мне нравится юмор в этих фильмах. Я увидела трейлер "Черной вдовы" и подумала, что хотела бы посмотреть эту киноленту,

– поделилась Ева Грин.

Что известно о сиквеле к "Доктору Стрэнджу"

Новый фэнтезийный фильм получит название "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Кинолента основана на основе комиксов Marvel и станет 28-ым фильмом киновселенной.

Известно, что съемки планируют начать уже в мае 2020 года. Сценарий, по официальным данным, напишет Джейд Бартлетт, а вот экранизацией новой истории о Докторе Стрэндже займется режиссер Скотт Дерриксон. Он уже пригласил к сотрудничеству знаменитых голливудских актеров, среди которых – Бенедикт Камбербэтч, который сыграет супергероя, Элизабет Олсен, которая превратится в свою героиню Marvel – Ванду Максимову, Бенедикт Вонг (один из мастеров мистического искусства), а также Чиветел Эджиофор (бывший студент Старейшины). Пока неизвестно, кто сыграет главного злодея фильма.