Актриса Хэлли Берри ошеломила безупречным прессом после тренировки фото

Голливудская звезда Хэлли Берри в 53 года с легкостью может похвастаться идеальной фигурой. В сети актриса часто дает советы своим поклонникам, как изменить свою фигуру благодаря правильному питанию и тренировкам. А на днях знаменитая американка ошеломила всех снимком в спортзале.

Хэлли Берри устроила на официальной Инстаграм-странице так называемую фитнес-пятницу. В конце рабочей недели актриса предлагает фанатам присоединиться к ее тренировкам и повторить упражнения, которые советуют ее тренеры. 8 ноября Хэлли Берри занималась в спортзале под контролем Мубарака Малика, который довел пресс знаменитости до безупречной рельефности.

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Известно, что актриса усиленно тренируется для съемок в новом фильме под названием Bruised, что в переводе означает "в синяках". Пока что авторы киноленты не рассекречивают деталей сюжета, однако известно, что главную роль сыграет именно Хэлли Берри. В сети она показала, насколько готова к съемкам, продемонстрировав идеальный накачанный пресс.

"Нет ничего лучше, чем поставить цель и достичь ее. Одна из моих целей – подготовка к съемкам Bruised. Рельефный пресс? Я наконец получила его. Друзья, ставьте свою планку! Какова ваша цель в фитнесе? Поднимайте планку выше. Работа будет нелегкой, но результат стоит каждой потраченной секунды", – с восторгом поделилась Хэлли Берри.

Хэлли Берри – не единственная голливудская красавица, которая перед съемками приводила свое тело в безупречную форму. Перед создания фильма "Мошенницы с Уолл-Стрит" Дженнифер Лопес ежедневно проводила время в спортзале.