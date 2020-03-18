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Актриса Хэлли Берри засветила пышный бюст: пикантное фото

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Оскароносная американская звезда Хэлли Берри в свои 53 года может похвастаться безупречным телом и соблазнительными формами. На страницах социальных сетей актриса довольно редко публикует соблазнительные карды, однако именно таким снимком решила отметить 6 миллионов подписчиков в инстаграме.

Стоит отметить, что в период пандемии коронавируса на вынужденном карантине оказались и голливудские звезды. Возможно, именно поэтому Хэлли Берри решила в знак благодарности шестимиллионной аудитории поделиться фото не с модной съемки, а с самоизоляции.

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Так, Хэлли Берри, которая тщательно заботится о своей физической форме, не стесняется показывать тело, хоть и позирует в соблазнительных образах чрезвычайно редко. Звезда опубликовала черно-белую фотографию в кружевном бюстгальтере, который позволил ей засветить пышную грудь. Обнаженные плечи она прикрыла волосами, а лицо оставила без макияжа, демонстрируя природную красоту.

6 миллионов подписчиков! Вы действительно наиболее вдохновляющие и позитивные люди, которых я могла когда-нибудь просить,
– отметила благодарная Хэлли Берри.

Однако актриса также не упустила случая напомнить, что сегодня весь мир переживает сложные времена: "Мое сердце с теми, кто болен, и с теми, чьи доходы пострадали. Я могу только молиться, чтобы все прошло как можно быстрее. Надеясь, что все остаются чистыми, в безопасности и правильно проинформированными".

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика
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