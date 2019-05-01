Актриса "Игры престолов" показала, как кормит грудью дочь во время съемок сериала: фото

Сериал "Игра престолов" имеет едва ли не самую большую популярность в сети. Армия поклонников с восторгом ждет каждую новую серию финального сезона, а актеры раскрывают все больше интересных подробностей о съемках популярного сериала.

Так, актриса Джемма Вилан, которая играет Яру Грейджой в сериале "Игра престолов", в реальной жизни является молодой мамой. На перерывах во время съемок артистка кормила малыша грудью, а соответствующее фото опубликовала на своей странице в Instagram.

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Как известно, дочь Джеммы появилась на свет в конце 2017 года, а фанаты в сети в шутку поинтересовались, не спойлер ли это фото. Кое-кто даже предложил сменить девиз Грейджоев из "что мертво, умереть не может" на "что кормят, кричать не может".

"Наслаждайтесь сегодняшней серией, люди! У Яры есть важные новости...", – подписала снимок актриса.



Джемма Вилан / Instagram / @gemwhelan

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Так, шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.

Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.