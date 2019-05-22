Актриса Эль Фэннинг повторила образ 1940-ых: потрясающие фото

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Эль Фэннинг на Каннском кинофестивале
Эль Фэннинг на Каннском кинофестивале / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Эль Фэннинг, известная благодаря кинолентам "Малефисента" и "За мечтой", сумела поразить всех участников Каннского кинофестиваля. На красной дорожке она появилась в роскошном ретро-образе, который был трендовым в 1940-ых.

Всего 4 дня осталось до закрытия одного из самых громких событий года – Каннского кинофестиваля. Но пока красная дорожка еще установлена, голливудские звезды спешат на ней покрасоваться. Такую возможность не упустила и 21-летняя Эль Фэннинг.

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Актриса пришла на презентацию жаркой новинки лета – фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". И хотя Эль Фэннинг не принимала участие в съемках киноленты, однако пришла поддержать своих коллег Марко Робби, Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта, которые исполнили главные роли.

Однако не только появление актрисы на Каннском кинофестивале привлекло внимание журналистов, но и ее эффектный ретро-образ. Перед камерами Эль Фэннинг появилась в пышной темной юбке, которую дополнила полупрозрачной блузкой и корсетом. Наряд от Dior голливудская красотка дополнила стильной шляпкой, которая и сделала элегантный образ в стиле 1940-ых.

Кроме этого, стилисты Эль Фэннинг обратили большое внимание на ее обувь. К ретро-образу они подобрали туфли на каблуке с перевязанными полосками. Укладка волос и макияж со стрелками довершили look волшебной Эль, которая как будто вернулась из прошлого.

Акторка Ель Феннінг
Актриса Эль Фэннинг / Getty Images

Ель Феннінг в канна
Эль Фэннинг в Каннах / Getty Images

А вот так выглядели красавицы в 40-ых годах ХХ века, которые тщательно следили за каждыми тенденциями.

Стиль 1940-их років
Стиль 1940-ых годов / Style Insider

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Стиль и мода Каннский кинофестиваль
Источник: LifeStyle 24
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