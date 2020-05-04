Актриса Эмбер Герд рассказала о смерти матери

Голливудская актриса Эмбер Герд переживает нелегкие времена. Ее судебная тяжба с бывшим мужем Джонни Деппом продолжается. На днях же звезда еще и потеряла маму.

Об этом Эмбер Герд рассказала поклонникам в инстаграм. Актриса решила не вдаваться в детали, отметив только, что не может оправиться от новости о смерти Пейдж Херд. По словам Эмбер, она всегда получала бешеную поддержку от матери и не знает, как жить без этого.

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"Мое сердце разбито и опустошено из-за смерти мамы, Пейдж Херд. Она покинула нас слишком рано, оставив только прекрасные воспоминания... Трудно себе представить, а еще труднее сказать, но мне по-настоящему повезло быть ее дочерью и получать ее тепло, которое она мне отдавала почти 34 года", – рассказала Эмбер Херд.

К сообщению актриса добавила архивные фото с мамой, которые успели расчувствовать сеть. Коллеги, звездные друзья и поклонники Эмбер Херд засыпали страницу актрисы словами сочувствия.

Интересно, что Пейдж Херд сочувствовала Джонни Деппу относительно его скандального развода с Эмбер. Как только вышло постановление суда, согласно которому актер не мог приближаться к бывшей избраннице, ее мама написала зятю письмо. В обращении Пейдж поддержала мужчину и объяснила намерения Эмбер. В конце письма она добавила: "Я люблю тебя, сынок".