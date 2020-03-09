Актриса Эмма Коррин поразила сходством с принцессой Дианой: кадры со съемок сериала "Корона"

Киноманы в ожидании нового 4 сезона сериала "Корона" (The Crown). Сейчас продолжаются съемки популярного кинопроекта, который выйдет на американском стриминговом сервисе Netflix. В сети появились кадры со съемочной площадки, на которых Эмма Коррин поразила сходством с принцессой Дианой.

Как сообщает Just Jared, съемки нового сезона "Короны" проходят в Лондоне. Папарацци издания смогли сделать кадры, на которых видно, как актриса Эмма Коррин искусно вжилась в роль Леди Ди. Звезда визуально напоминает принцессу Диану и даже копирует ее манеру поведения на публике, что поразило очевидцев.

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Эмма Коррин сыграла принцессу Диану в новом сериале "Корона" / Pinterest / Town and Country

Для съемок сцены одного из официальных выходов знаменитой британки Эмма Коррин примерила роскошное фиолетовое платье. Как и принцесса Диана, актриса грациозно вышла из авто и поздоровалась с людьми, которые встречали ее кортеж.

Принцесса Диана была иконой стиля, и ее влияние на мир вдохновляет до сих пор. Исследовать ее через работу сценариста Питера Моргана – это самая уважаемая возможность, которую я не упущу и буду стремиться воплотить ее образ,

– прокомментировала Эмма Коррин.



Эмма Коррин на съемках сериала "Корона"​ / Just Jared



Эмма Коррин в роли Леди Ди​ / Just Jared



Героиня принцессы Дианы появится в сериале "Корона"​ / Just Jared



Съемки 4 сезона "Короны" / Just Jared

Что известно о новом сезоне сериала "Корона"

В ноябре 2019 года компания Netflix представила 3 ​​сезон "Короны". Сериал привлек немалое внимание киноманов, ведь рассказывает о реальных фактах из жизни британской монархии. Но уже в 4 сезоне зрителей ждет эффектное появление героини принцессы Дианы, которая и после смерти остается эталоном женственности и любимицей британцев. Их историю с принцем Чарльзом и будут пытаться показать создатели "Короны". В частности, в эпизодах раскроют детали поездки супругов в Австралию в 1983 году, а также вторжение в Букингемский дворец, организованное Майклом Фаганом.

Известно, что Леди Ди мастерски сыграет Эмма Коррин. А вот принц Чарльз предстанет перед зрителями через актера Джоша О'Коннора. Кроме этого, Джиллиан Андерсон перевоплотится в Маргарет Тэтчер – первую женщину премьер-министра Великобритании. Многих зрителей интересовал вопрос, останется ли в новом сезоне оскароносная актриса Оливия Колман. В Netflix официально подтвердили, что она появится в новых эпизодах в образе Елизаветы II. А вот когда ждать премьеру нового сезона "Короны", пока неизвестно.