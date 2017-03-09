Актриса Энн Хэтэуэй полностью отказалась от алкоголя до 2036 года: неожиданная причина

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй решила полностью отказаться от алкогольных напитков. Знаменитость установила ограничительный срок до 2036 года.

Об этом Энн Хэтэуэй рассказала в шоу Эллен Дедженерес, передает Harper's Bazaar. Голливудская звезда уже несколько месяцев не употребляет напитков, которые содержат алкоголь. Такой запрет актриса будет соблюдать еще 18 лет.

Читайте также: Как носить самый актуальный цвет 2019 года: пример Энн Хэтэуэй – фото

По словам телезвезды, на такое радикальное решение мотивировал ее 2-летний сын Джонатан. Энн Хэтэуэй заявила, что ее потомок не должен видеть маму, страдающую от похмелья.

Я не пью алкоголь с октября. В течение 18 лет не буду пить, пока мой сын живет в моем доме. Просто мне не совсем нравится, какой я бываю, а он входит в возраст, когда я ему действительно все время нужна утром,

– объяснила Энн Хэтэуэй.

Актриса вспомнила тот переломный момент, когда окончательно решила ввести табу на алкоголь. Звезда отвозила своего сына в садик. И хоть не она была за рулем автомобиля, то состояние, в котором Энн находилась рядом с ребенком, ей не понравилось.

Энн Хэтэуэй решила не скрывать алкоисторий. Звезда призналась, что в свое время провела весь вечер с актером Мэттью Макконахи и его женой Камиллой. После вечеринки знаменитость пошла на встречу с режиссером, где едва стояла на ногах.

"Мы пили всю ночь, после чего я должна была идти на встречу со Стивеном Найтом, нашим режиссером. На следующий день я была ужасная. Стояла с одним открытым глазом и пыталась убедить его в чем-то относительно моего персонажа. И в конце концов сказала: "Слушайте, должна признаться. У меня – похмелье."А он: "О, действительно? А я бы не заметил." За два дня у нас была очередная встреча, я пришла, и он такой: "О, а теперь вижу", – добавила Энн Хэтэуэй.