Актриса Кейт Бекинсейл обнажила грудь в роскошном комбинезоне: фото
В Голливуде отгремела очередная кинопремия, которую посетили самые популярные актрисы мира. Среди них – 46-летняя Кейт Бекинсейл, которая поразила журналистов эффектным и пикантным образом.
Торжественная церемония награждения премиями Гильдии продюсеров состоялась в Лос-Анджелесе 18 января. Событие стало прекрасной возможностью для звезд обратиться к своим стилистам и подобрать самие роскошние наряды, которые войдут в историю мероприятия. По крайней мере, Кейт Бекинсейл сделала это и привлекла внимание журналистов LifeStyle 24.
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На красной дорожке актриса блистала в роскошном комбинезоне от бренда Zuhair Murad. Золотой наряд был полностью расшит камнями и пайетками, поэтому Кейт Бекинсейл стала главной звездой премии. Однако не только этим отличился выход голливудской красавицы. У наряда был большой вырез, поэтому все участники церемонии могли увидеть обнаженную грудь Кейт Бекинсейл.
Пикантный образ звезда решила дополнить лаконичными украшениями и обувью на каблуке. Что касается прически, то Кейт решила не экспериментировать и предпочла волнистые волосы.
Кейт Бекинсейл / Getty Images
Сексуальная Кейт Бекинсейл / Getty Images
Интересно, что в подобном комбинезоне недавно блистала другая голливудская актриса. 3 января Дженнифер Лопес приняла участие в Международном фестивале в Палм-Спрингс, где позировала перед камерами в схожем наряде от Zuhair Murad.
Дженнифер Лопес в роскошном комбинезоне / Instagram / @robzangardi