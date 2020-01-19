Актриса Кейт Бекинсейл обнажила грудь в роскошном комбинезоне: фото

В Голливуде отгремела очередная кинопремия, которую посетили самые популярные актрисы мира. Среди них – 46-летняя Кейт Бекинсейл, которая поразила журналистов эффектным и пикантным образом.

Торжественная церемония награждения премиями Гильдии продюсеров состоялась в Лос-Анджелесе 18 января. Событие стало прекрасной возможностью для звезд обратиться к своим стилистам и подобрать самие роскошние наряды, которые войдут в историю мероприятия. По крайней мере, Кейт Бекинсейл сделала это и привлекла внимание журналистов LifeStyle 24.

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На красной дорожке актриса блистала в роскошном комбинезоне от бренда Zuhair Murad. Золотой наряд был полностью расшит камнями и пайетками, поэтому Кейт Бекинсейл стала главной звездой премии. Однако не только этим отличился выход голливудской красавицы. У наряда был большой вырез, поэтому все участники церемонии могли увидеть обнаженную грудь Кейт Бекинсейл.

Пикантный образ звезда решила дополнить лаконичными украшениями и обувью на каблуке. Что касается прически, то Кейт решила не экспериментировать и предпочла волнистые волосы.



Кейт Бекинсейл / Getty Images



Сексуальная Кейт Бекинсейл / Getty Images

Интересно, что в подобном комбинезоне недавно блистала другая голливудская актриса. 3 января Дженнифер Лопес приняла участие в Международном фестивале в Палм-Спрингс, где позировала перед камерами в схожем наряде от Zuhair Murad.



Дженнифер Лопес в роскошном комбинезоне / Instagram / @robzangardi