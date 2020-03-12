Актриса Кейт Бекинсейл решилась рассказать о сотрудничестве с Харви Вайнштейном

Вчера, 11 марта, суд Нью-Йорка вынес приговор продюсеру-насильнику Харви Вайнштейну, которого приговорили к 23 годам заключения. Актриса Кейт Бекинсейл, чье имя фигурировало в списке жертв, отреагировала на торжество справедливости и решилась рассказать личную историю.

Вчера, 11 марта, Верховный суд Нью-Йорка вынес приговор одиозному голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, которого десятки звезд обвинили в сексуальных домогательствах. Следующие 23 года своей жизни он проведет за решеткой. Среди тех, кто пострадал от действий влиятельного мужчины, 46-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл.

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Звезда была одной из тех, кому Харви Вайнштейн делал непристойные предложения в обмен на роли в голливудских фильмах. В день, когда длительная судебная тяжба завершилась победой жертв, Кейт Бекинсейл вспомнила собственный опыт сотрудничества с продюсером во время съемок драматической мелодрамы "Интуиция" (Serendipity).

Премьерный показ ленты состоялся 5 октября 2001 года за несколько недель после того, как 11 сентября в Нью-Йорке была совершена крупнейшая террористическая атака в истории человечества. Тогда город был охвачен паникой, скорбью за около тремя тысячами жертв. Актерский состав картины отказался прилететь в США, чтобы презентовать "Интуицию" светскому бомонду. Однако на появлении главных героев на красной дорожке мероприятия настаивал сам Харви Вайнштейн.

На личной странице в инстаграме Кейт Бекинсейл опубликовала фото с красной дорожки и призналась, что продюсера не на шутку разозлил ее сдержанный внешний вид. На следующий день он позвал актрису в свой дом, чтобы их дочки поиграли вместе. Но как только они остались наедине, Харви Вайнштейн стал орать на Кейт за то, что она должна была бы предстать на премьере в облегающем платье и очаровывать публику пышным декольте и стройным телом.

Ты испортила мою премьеру. Если я провожу красную дорожку, ты надеваешь облегающее платье, ты трясеш ягодицами, ты трясеш грудью, ты должна быть похожа на лесбиянку... Это моя королевская премьера. И если я хочу кошечку на красной дорожке, то я ее получаю,

– вспомнила слова продюсера звезда.

Кейт Бекинсейл подчеркнула, что это лишь часть ее досадного опыта с Харви Вайнштейном, которая не попала под рассмотрение суда. Однако она подчеркнула, что его действия – это не преступление, а жестокие издевательства и злоупотребления, которые никто не мог пресечь: "Это огромное облегчение для меня и всех женщин, которые терпели от него сексуальные домогательства или изнасилования, и я надеюсь, что этот опыт будет сдерживать подобное поведение в этой и в любой другой отрасли".

Напомним, что в конце февраля суд приясяжних признал Харви Вайнштейна виновным в принудительном оральном сексе с бывшей ассистенткой Project Runway Мими Хейли в 2006 году и изнасиловании актрисы Джессики Манн, которая 2013 года надеялась начать свою карьеру. В то же время вину Харви Вайнштейна в трех тяжелейших преступлениях так и не установили – хищническое сексуальное насилие и изнасилование первой степени. Именно эти преступления могли стать причиной пожизненного заключения одиозного продюсера.



Жертвы сексуальных домогательств Харви Вайнштейна / Инфографика 24 Канал