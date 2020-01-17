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Актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

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Кейт Бланшетт / IMDb

Известная австралийская актриса кино и театра, которая уже давно завоевала Голливуд, официально стала главой жюри старейшего в мире кинофестиваля. 50-летняя Кейт Бланшетт возглавит Венецианский кинофестиваль 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Венецианского кинофестиваля, а также известные итальянские издания. В частности, на сайте Il Tempo появилась информация, что президентом жюри 77-го Венецианского кинофестиваля стала Кейт Бланшетт.

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Напомним, в этом году престижное киномероприятие пройдет со 2 по 12 сентября. Место проведения остается неизменным – мировой кинематограф съезжается на остров Лидо.

Австралийская актриса, которая уже давно работает в Голливуде, быстро среагировала на свое назначение.

Каждый год я с нетерпением жду решений Венецианского кинофестиваля, и каждый год оно странное и особенное. Венецианский – один из самых атмосферных кинофестивалей в мире. Это праздник провокации и вдохновения, чем, собственно, пропитано кино во всех его проявлениях. Это большая честь и удовольствие быть президентом жюри в этом году,
– сказала Кейт Бланшетт.

Также добавим, что в 2018 году актриса возглавляла жюри Каннского кинофестиваля. А накануне стало известно, что нынешним президентом киномероприятия в Каннах будет Спайк Ли.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Кино Голливуд LifeStyle
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