Актриса Кэтрин Зета-Джонс призналась в "опустошенности" из-за обвинений мужа в харассменте

Активистка движения #MeToo и известная актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась своими переживаниями о скандальной истории, возникшей вокруг ее мужа Майкла Дугласа. В начале 2018 года его обвиняли в сексуальных домогательствах.

Причиной секс-скандала, в который попал 74-летний актер Майкл Дуглас, стали показания неизвестной женщины о домогательствах актера. По ее словам, это произошло более 30 лет назад и тогда она была его сотрудницей на съемочной площадке.

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Сам киноактер все обвинения отверг. Тогда он заверил, что такие обвинения являются "ложными и сфабрикованными". Однако в стороне от скандала не осталась его жена Кэтрин Зета-Джонс и совместные дети: 18-летний Дилан и 15-летняя Кэрис. 49-летняя актриса для издания People рассказала, что она "чувствовала себя глубоко опустошенной".

Мои дети и я были глубоко опустошены этими утверждениями. Эта женщина возникла из ниоткуда и обвинила моего мужа. У меня был долгий разговор с ним и детьми. Дети сильно расстроились и испугались. Они шли в школу пораженными,

– прокомментировала инцидент обеспокоенная Кэтрин.

Эта ситуация была особенно "гадкой" для нее, ведь она стала одной из первых, кто поддержал движение женщин против сексуальных домогательств #MeToo: "Это было очень тяжелое положение для меня, и, в разгар всего этого, это было отвратительно".

Впрочем, похоже, у супругов сейчас все в порядке, так как сутки назад Кэтрин опубликовала романтичное фото со своим мужем на морском побережье.

Кто такой Майкл Дуглас? Американский киноактер и продюсер, за время своей творческой карьеры имел множество наград: премию "Оскар" за участие в фильмах "Уолл-стрит" (1987) и "Пролетая над гнездом кукушки" (1975), а также 2 премии "Золотой глобус", премию "Эмми" и премию "Гильдии киноактеров США". Майкл Дуглас снялся в не менее 40 фильмах и занимался продюсерством в примерно 20 фильмах. В 2010 году актера постигла страшная болезнь – рак гортани, и он даже уже хотел попрощаться с жизнью, устроив еще одну свадебную церемонию с Кэтрин перед смертью. Но он начал поправляться и в 2011 году вовсе объявил об окончании лечения.



Майкл Дуглас дважды был женат: с Диандрой Лукер (1977-2000) и у них родился сын Камерон, – у него были проблемы с наркотиками, а брак с Кэтрин Зетой-Джонс длится с 2000 года и по сегодня. В 2013 году актер заявлял, что подает на развод с женой, но уже через несколько месяцев они возобновили свои отношения.