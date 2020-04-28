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Актриса Кристен Стюарт перекрасила волосы в оранжевый цвет: чудные фото

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Кристен Стюарт перекрасила волосы в оранжевый
Кристен Стюарт перекрасила волосы в оранжевый / Instagram / @emmaroberts

Голливудская актриса Кристен Стюарт решилась кардинально изменить имидж. Звезда перекрасила белокурые волосы в оранжевый, чем вызвала недоумение у своих поклонников.

Голливудская знаменитость не самостоятельно экспериментировала с прической. Кристен Стюарт обратилась за помощью к известному стилисту Си Джея Ромеро, который является ее другом. Именно он подобрал цвет краски для актрисы и опубликовал ее снимки в инстаграме.

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"Вышла "космическая ржавчина", – с юмором прокомментировал стилист. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cj Romero (@cjromero)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cj Romero (@cjromero)

Правда, обновила имидж Кристен Стюарт еще в начале апреля 2020 года. И только теперь фото актрисы распространили в сети. Согласно с кадрами, Кристен со стилистом Си Джеем Ромеро и коллегой Эммой Робертс весело встретили первые дни карантина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cj Romero (@cjromero)

До этого актриса красилась в светлый цвет. Кристен Стюарт никогда не закрашивает корни волос, красуясь с такой прической даже на красных дорожках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cj Romero (@cjromero)

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Голливуд LifeStyle Красота
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