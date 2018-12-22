Актриса Кристен Стюарт устроила свидание с новой девушкой: фотофакт

Голливудская актриса Кристен Стюарт, известная участием в фильмах "Сумерки", не расстраивается от разрыва отношений с моделью Стеллой Максвелл. На днях папарацци сфотографировали звезду с неизвестной рыжеволосой девушкой.

Вероятно, после двух лет отношений Кристен Стюарт и Стелла Максвелл таки решили разойтись. И хоть звезды не комментируют этих слухов, новые фото актрисы могут подтвердить эту информацию СМИ.

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На фотографиях, сделанных папарацци в Лос-Анджелесе, Кристен Стюарт и рыжеволосая незнакомка мило общались и занимались шопингом. Девушки провели весь день вместе, наслаждаясь пешей прогулкой в Западном Голливуде.

Как сообщают журналисты The Daily Mail, Кристен Стюарт сходила на свидание с Сарой Динкин. Пока звезда не комментирует, на самом ли деле девушка является ее новой избранницей, их связывают только дружеские отношения.

Это отнюдь не удивило поклонников голливудской актрисы. Ранее Кристен заявляла, что любит, когда люди делают много предположений относительно ее личной жизни. Поэтому она сохраняет интригу и не рассказывает о своих отношениях.