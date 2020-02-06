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Актриса Лайза Миннелли категорически отказалась смотреть фильм "Джуди" о своей матери

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Лайза Миннелли прокомментировала фильм "Джуди" / New York Post

73-летняя американская актриса и певица Лайза Миннелли резко прокомментировала фильм "Джуди", снятый о ее известной матери Джуди Гарленд. Также звезда отказалась смотреть ленту, что посоветовала и фанатам.

Биографическая драма "Джуди" с Рене Зеллвегер в главной роли вышла в мировой прокат примерно полгода назад. Напомним, фильм рассказывает о жизненном и карьерном пути известной артистки Джуди Гарленд. После премьеры лента получила немало положительных отзывов, а позже стало известно, что актриса, которая сыграла главную роль, номинирована на Оскар-2020.

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Однако дочь знаменитости, Лайза Миннелли, о которой сняли фильм, категорически и резко высказались об экранизированной истории жизни ее матери. В интервью Variety она заявила, что не смотрела и не планирует смотреть фильм "Джуди". Более того, она порекомендовала поклонникам творчества ее матери смотреть фильмы только с ее участием.

По словам Лайзы, ее сестра Лорна Лафт также не будет пересматривать ленту, а она надеется, что от съемок получила удовольствие хотя бы Рене Зеллвегер.

Режиссер фильма "Джуди" Руперт Гулд сразу же прокомментировал заявление знаменитостей. Он заявил, что понимает позицию дочерей Джуди Гарленд, потому что это слишком личные отношения и не уверен, хотел бы сам смотреть байопик о своей матери.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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