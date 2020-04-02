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Актриса Леа Сейду раскритиковала движение #MeToo: Здесь много лицемерия

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Леа Сейду знялась для Harper's Bazzar / Instagram / @bazaaruk

Хотя премьеру фильма "007: Не время умирать" перенесли на осень 2020 года, его реклама выходит по графику. Так, на днях в сети представили фрагменты интервью с французской актрисой Леей Сейду. И мысли звезды вызвали двоякое отношение в обществе, ведь она раскритиковала движение #MeToo.

Сейду стала главной звездой нового выпуска Harper's Bazzar. В общении с журналистами актриса заявила, что ее очень волнует ситуация в Голливуде. Благодаря движению против насилия #MeToo многие представители киноиндустрии попали в громкие секс-скандалы, которые повлияли на их карьеру. Однако Сейду убеждена, что не все женщины, которые обвиняют мужчин в насилии, на самом деле являются жертвами.

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"Здесь много лицемерия. Потому что многие люди все понимали. И сейчас они используют слова: "Да, я была или был жертвой", как свое преимущество и становятся героями. Но ждите! Герой, для меня, – тот человек, который умеет прощать. Нам что теперь постоянно желать смерти мужчинам за то, что они сделали? Не нужно вместо этого научиться прощать?" – заявила Сейду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Harper's Bazaar UK (@bazaaruk)

Такое заявление несколько смутило весь мир. Ведь известно, что Сейду была одной из звезд, которые признавались, что сотрудничали с продюсером Харви Вайнштейном и видели, как он добивается их коллег. Теперь же актриса признается, что предыдущие ее утверждения были эмоциональными.

"Я просто хочу сказать, что не считаю себя жертвой, я тоже была в курсе многого... не была до конца наивной. Вот и все. Я не хочу, чтобы меня классифицировали. И ненавижу быть политически корректной. И не люблю нравоучения и постоянный осуждение. Мир сегодня стал настолько отполированным до блеска, меня это пугает. Нам больше нельзя допускать никаких ошибок", – добавила она.

В новой киноленте про Джеймса Бонда Сейду сыграла роль доктора Мэделин Свон. Актриса призналась, что в фильме зрители не увидят классической истории об агенте 007, в которого всегда был роман с привлекательной героиней.

"В нашем кино никто не собирается удовлетворять сексуальные потребности Бонда. Люди часто забывают, что сам Джеймс Бонд – тоже сексуальный объект. Думаю, что женщинам нравится смотреть на него, разве нет?" – отметила Сейду.

Смотрите трейлер к фильму "007: Не время умирать": видео

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Джеймс Бонд Голливуд LifeStyle
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