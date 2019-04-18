Актриса Майя-Лесия Нейлор умерла: какими были последние посты 16-летней звезды

Мир всколыхнула неожиданная новость: 7 апреля перспективная и талантливая актриса Майя-Лесия Нейлор умерла в возрасте 16 лет. Пока доподлинно неизвестно, что стало причиной такой внезапной смерти.

По информации западных СМИ, 16-летняя звезда потеряла сознание и больше не очнулась. Где и при каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно. О смерти Майи-Лесии Нейлор уже сообщили агенты и ее родственники.

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"С грустью сообщаем, что Майя-Лесия, известная по телепроектам "Милли Инвбитвин" и "Почти никогда", умерла. Она была любимой актрисой большой семьи ВВС, певицей и танцовщицей. В это печальное время наши мысли с семьей, друзьями и всеми, кого она так любила", – сообщили коллеги Майи-Лесии из CBBC.

Умерла Майя-Лесия Нейлор: биография 16-летней актрисы

Известно, что талантливая актриса родилась 6 ноября 2002 года в Великобритании. Видимо, звезда стала самой молодой актрисой, которая появилась в ситкоме "Еще по одной". На время съемок девушке было всего 2 года.

Именно поэтому с детства Майя-Лесия Нейлор была уверена, что покорит Голливуд. И это ей частично удалось: всего в 16 лет она сыграла роли в популярных сериалах и телепроектах. В частности, Майя-Лесия стала звездой "Облачного атласа", "Красного кода" и "Нулевого индекса". Но, пожалуй, наибольшую славу ей принесло участие в подростковом сериале "Милли Инвбитвин", где она мастерски перевоплотилась во Фрэн.

Однако не только актерская карьера привлекала 16-летнюю звезду. Майю-Лесию Нейлор активно приглашали на стильные фотосессии как модель. Кроме этого, девушка записала несколько чувственных песен. Несмотря на насыщенные съемки Майя-Лесия Нейлор была еще и активным блогером. В сети актриса публиковала кадры из частной жизни и закулисья съемочного процесса. Какими были последние сообщения Майи-Лесии Нейлор – смотрите в подборке журналистов LifeStyle 24.