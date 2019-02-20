Актриса Марго Робби примерила элегантные образы от Chanel: эффектные фото

Голливудская актриса Марго Робби стала главной звездой нового номера французского Elle. Эффектная красавица примерила наряды из последней коллекции Chanel, чем ошеломила поклонников бренда.

Марго Робби, которая продолжает съемки в супергеройских фильмах в образе Харли Квинн, согласилась украсить обложку французского глянца. Несмотря на насыщенный график звезда приняла участие в стильной фотосессии, примерив новинки популярного бренда Chanel. В частности, перед камерой зажигательная Марго Робби предстала в твидовых мини-платьях, белой рубашке, классических брюках с завышенной талией, а также в стильных украшениях с фирменным логотипом бренда.

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Марго Робби приняла участие в фотосессии для французского Elle

На днях снимки появились в сети и ошеломили поклонников бренда. Все потому, что Марго Робби надела последние изделия дизайнера Chanel Карла Лагерфельда. После смерти кутюрье голливудская актриса опубликовала трогательное сообщение, не сдерживая своего отчаяния от печального известия.

"Мое сердце разбито из-за потери настоящей иконы моды. Творчество, энергия и неутомимый дух Карла не знали границ. Это была большая честь работать с ним и следить за его работой. Я всегда буду лелеять эти воспоминания. Мои мысли с его семьей, друзьями и всем брендом Chanel", – отметила Марго Робби, добавив фото с Карлом Лагерфельда.

Что известно о смерти Карла Лагерфельда?

Главный дизайнер Chanel Карл Лагерфельд умер утром 19 февраля. Смерть 85-летнего модельера наступила в одной из клиник Парижа. За несколько недель до этого Карл Лагерфельд пожаловался на плохое самочувствие, поэтому его не было на презентации последней коллекции Chanel.

Впоследствии стало известно, что причиной смерти легендарного дизайнера стала онкоболезнь. Карл Лагерфельд ни разу не обмолвился, что борется с раком поджелудочной железы, поэтому его внезапная смерть шокировала весь мир шоу-бизнеса. Голливудские звезды до сих пор оплакивают Карла Лагерфельда, публикуя щемящие сообщения и делятся воспоминаниями о дизайнере.