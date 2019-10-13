Актриса Меган Фокс показала семейные фото из Диснейленда

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Меган Фокс с семьей в Диснейленде
Меган Фокс с семьей в Диснейленде / Instagram / @meganfox

Голливудская актриса Меган Фокс с мужем Брайаном Остином Грином и тремя сыновьями Ноа, Бодхи и Джорни отправились в калифорнийский Диснейленд.

В Диснейленде уже началась подготовка к Хэллоуину, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Семья Меган Фокс решила провести там день вместе, надев праздничные костюмы.

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Звездное семейство позировало на фоне декораций, одной из которых была большая голова Микки Мауса из тыквы. 3-летний Джорни для прогулки надел костюм красного китайского дракона, а другие мальчики переоделись в ведьм. Так, Ноа даже дополнил свой look париком розового цвета и заостренной шляпой.

Сама же Меган примерила только уши Минни Маус и casual-одежду.

Хэллоуин в Диснейленде – это всегда очень весело, но можем ли мы сделать хотя бы одну семейную фотографию, где все смотрят на камеру и делают более-менее нормальное лицо,
– добавила с юмором в подписи Фокс.

Меган Фокс з дітьми
Меган Фокс с детьми / Instagram / @meganfox

Меган Фокс з дітьми і чоловіком
Меган Фокс с детьми и мужем​ / Instagram / @meganfox

Меган Фокс з дітьми і чоловіком
Меган Фокс с детьми и мужем​ / Instagram / @meganfox

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Меган Фокс
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