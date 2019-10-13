Актриса Меган Фокс показала семейные фото из Диснейленда
Голливудская актриса Меган Фокс с мужем Брайаном Остином Грином и тремя сыновьями Ноа, Бодхи и Джорни отправились в калифорнийский Диснейленд.
В Диснейленде уже началась подготовка к Хэллоуину, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Семья Меган Фокс решила провести там день вместе, надев праздничные костюмы.
Читайте также: Меган Фокс объяснила, почему ее сын надевает женские платья
Звездное семейство позировало на фоне декораций, одной из которых была большая голова Микки Мауса из тыквы. 3-летний Джорни для прогулки надел костюм красного китайского дракона, а другие мальчики переоделись в ведьм. Так, Ноа даже дополнил свой look париком розового цвета и заостренной шляпой.
Сама же Меган примерила только уши Минни Маус и casual-одежду.
Хэллоуин в Диснейленде – это всегда очень весело, но можем ли мы сделать хотя бы одну семейную фотографию, где все смотрят на камеру и делают более-менее нормальное лицо,
– добавила с юмором в подписи Фокс.
Меган Фокс с детьми / Instagram / @meganfox
Меган Фокс с детьми и мужем / Instagram / @meganfox
Меган Фокс с детьми и мужем / Instagram / @meganfox
Выбор редакции
-
61-летний Алек Болдуин и его беременная жена рассекретили пол будущего ребенка: фотосегодня , 12:39
-
После скандального развода с Сайрус: Лиам Хемстворт закрутил роман с молодой актрисой12 октября , 20:32
-
Шелк, глубокое декольте и обнаженные ноги: как выглядели еще два свадебных платья Хейли Бибер12 октября , 11:56