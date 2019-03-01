Актриса Мерил Стрип впервые стала бабушкой

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Мэрил Стрип с дочерью Мами Гуммер
Мэрил Стрип с дочерью Мами Гуммер / www.gettyimages.com

69-летняя оскароносная звезда "Мамма Миа" и "Дьявол носит Prada" Мэрил Стрип впервые стала бабушкой. Ее старшая дочь, 35-летняя Мами Гуммер родила своего первенца – мальчика.

Мами родила ребенка от жениха-продюсера Мехари Сетхи. О беременности старшей дочери Мерил стало известно в декабре 2018 года, через несколько месяцев после их помолвки. Об этом сообщает издание US Weekly.

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Добавим, Мами Гуммер уже находилась в браке с Бенджамином Уокером с 2011 по 2013 годы. Впоследствии после пяти лет она решила во второй раз стать женой и в августе 2018 года обручилась с 36-летним Мехари.

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Дочь Мерил Стрип родила первенца / Getty Imagges

К слову, у Мерил Стрип и скульптора Дона Гаммера четверо детей – 35-летняя Мами, 39-летний музыкант Генри, 32-летняя актриса Грейс и 27-летняя Луиза.

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Теги: LifeStyle Голливуд Звездные мамы Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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