Актриса Олеся Жураковская рассказала о насилии бывшего мужа: подробности

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Олеся Жураковская / Instagram / @zhurakivska_olesya

Украинская актриса Олеся Жураковская, сыгравшая маму главной героини сериала "Первые ласточки" Полины Дудки, раскрыла шокирующие подробности о своем первом муже-тиране.

Об этом Жураковская, которая с 2012 по 2015 годы была ведущей программы на телеканале СТБ "Взвешенные и счастливые", рассказала в интервью Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь".

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Олеся призналась, что в студенческие руки вышла замуж за бизнесмена-мусульманина, который со временем стал ее ревновать и жестоко издеваться над девушкой. Токсичные отношения продолжались в течение пяти лет, после чего Жураковская решилась разорвать их.

Если человек ревнует и не может это контролировать, то это потом превращается в трагедию. Это очень странно, когда ты выбираешь себе яркую женщину-актрису, а потом начинаешь ее ревновать,
– добавила Олеся.

Также актриса не ответила на вопрос, есть ли у нее возлюбленный, отметив, что любовь и деньги любят тишину.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости Украины Новости LifeStyle
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