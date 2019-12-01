Актриса Олеся Жураковская рассказала о насилии бывшего мужа: подробности

Украинская актриса Олеся Жураковская, сыгравшая маму главной героини сериала "Первые ласточки" Полины Дудки, раскрыла шокирующие подробности о своем первом муже-тиране.

Об этом Жураковская, которая с 2012 по 2015 годы была ведущей программы на телеканале СТБ "Взвешенные и счастливые", рассказала в интервью Екатерине Осадчей в программе "Светская жизнь".

Читайте также: Дженнифер Лопес стала жертвой сексуальных домогательств на съемках фильма

Олеся призналась, что в студенческие руки вышла замуж за бизнесмена-мусульманина, который со временем стал ее ревновать и жестоко издеваться над девушкой. Токсичные отношения продолжались в течение пяти лет, после чего Жураковская решилась разорвать их.

Если человек ревнует и не может это контролировать, то это потом превращается в трагедию. Это очень странно, когда ты выбираешь себе яркую женщину-актрису, а потом начинаешь ее ревновать,

– добавила Олеся.

Также актриса не ответила на вопрос, есть ли у нее возлюбленный, отметив, что любовь и деньги любят тишину.