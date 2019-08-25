Актриса Ольга Сумская презентует свою коллекцию одежды: интересные подробности

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Ольга Сумская
Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая 22 августа отметила свое 53-летие, призналась, что совсем скоро планирует запустить собственную коллекцию одежды под названием "Родная".

О своем будущем дебюте актриса рассказала в интервью в программе "Ранок з Інтером". К слову, Ольга добавила, что стать дизайнером – было ее мечтой.

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Мечты сбываются! Наконец настало время, когда я могу сосредоточиться на своем хобби. Уже этой осенью я презентую коллекцию одежды под названием "Родная",
– сообщила знаменитость.

Как призналась Сумская, в ее коллекции будет стилизована современная летняя одежда с принтами в украинском стиле.

"Меня вдохновляли картины Марии Примаченко, Екатерины Билокур. На подиум выйдут известные женщины Украины – мои подруги, а также мой друг Олег Пинчук. Я закладываю определенную энергетику в эту коллекцию. Гарантирую: в моем платье незамужняя женщина встретит свою судьбу!"– добавила она.

 

Добавим, что Ольга Сумская часто примеряет одежду от украинских производителей. Ранее звезда признавалась в интервью LifeStyle 24, что ее любимым дизайнером является Юлия Магдыч, от которой у актрисы есть большая коллекция стильных и современных вышиванок.

 

 

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Ольга Сумская
Источник: LifeStyle 24
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