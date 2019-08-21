Актриса Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости для фильма: первый трейлер и фото

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Рене Зеллвегер сыграла главную роль в фильме "Джуди"
Рене Зеллвегер сыграла главную роль в фильме "Джуди" / variety.com

Популярная голливудская актриса Рене Зеллвегер, известная по ролям в фильмах "Дневник Бриджит Джонс" и "Замерзшая из Майами", перевоплотилась в съемках нового фильма. Актриса из известной блондинки преобразилась в жгучую брюнетку. Сеть уже покоряет первый официальный трейлер к фильму "Джуди" и фото.

Как известно, звезда получила главную роль в киноленте "Джуди". Фильм рассказывает историю о последнем годе жизни легендарной американской певицы Джуди Гарленд, которая стала жертвой голливудской системы. Карьера знаменитости длилась 45 из 47 лет. Джуди Гарленд работала почти ежедневно на съемочных площадках и в клубах, часто употребляя наркотики.

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Для непростой роли Рене Зеллвегер преобразилась до неузнаваемости. Известная блондинка предстанет в киноленте жгучей брюнеткой с короткой стрижкой. Поклонники звезды уже отметили, что такой образ является несколько необычным и добавляет лет Рене.


Перевоплощение Рене Зеллвегер / Коллаж LifeStyle 24

Долгожданный трейлер появился 8 июля и сразу же покорил сеть. Историю сильной и одновременно несчастной женщины, которая в 1960-х пошла в 5-недельные гастроли, экранизировал режиссер Руперт Гулд. Премьера фильма "Джуди" запланирована на 28 ноября 2019 года.

Смотрите первый трейлер к фильму "Джуди": видео

Музыкальной драме уже пророчат огромный успех, а образ Рене Зеллвегер назвали очень правдоподобным. И действительно, актриса поражает сходством с легенарною Джуди Гарленд.


Рене Зеллвегер сыграла роль певицы Джуди Гарленд 

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Теги: Голливуд LifeStyle Кино
Источник: LifeStyle 24
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