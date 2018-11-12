Актриса Скарлетт Йоханссон обнажила пышную грудь в раскованном наряде: горячие фото

Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон поразила всех во время своего публичного выхода. Актриса надела слишком пикантный наряд для торжественного мероприятия.

Скарлетт Йоханссон крайне редко появляется на светских мероприятиях. Однако, если актриса соглашается выйти в свет, то непременно привлекает к себе внимание журналистов.

Читайте также: Виктория Бекхэм и "обнаженная" Ким Кардашян: чем запомнилась церемония People's Choice Awards

Так, на церемонии Peoples' Choice Awards, состоявшейся в воскресенье, 11 ноября, в Санта-Монике, знаменитость засветила сексуальный наряд. 33-летняя Скарлетт Йоханссон надела черные брюки с высокой талией и соблазнительный корсет. В наряде звезда пикантно обнажила пышную грудь.

К сексуальному образу она подобрала широкий ремень и туфли с декорированными ремешками. Стильная укладка волос и макияж завершили горячий look Скарлетт.

Стоит отметить, что голливудская звезда не покинула церемонию без награды. Скарлетт Йоханссон получила награду в номинации "Актриса года" за роль Черной вдовы в фильме "Мстители: Война бесконечности".