Актриса Скарлетт Йоханссон обнажила пышную грудь в раскованном наряде: горячие фото

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Скарлетт Йоханссон на церемонии Peoples' Choice Awards
Скарлетт Йоханссон на церемонии Peoples' Choice Awards / www.gettyimages.com

Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон поразила всех во время своего публичного выхода. Актриса надела слишком пикантный наряд для торжественного мероприятия.

Скарлетт Йоханссон крайне редко появляется на светских мероприятиях. Однако, если актриса соглашается выйти в свет, то непременно привлекает к себе внимание журналистов.

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Так, на церемонии Peoples' Choice Awards, состоявшейся в воскресенье, 11 ноября, в Санта-Монике, знаменитость засветила сексуальный наряд. 33-летняя Скарлетт Йоханссон надела черные брюки с высокой талией и соблазнительный корсет. В наряде звезда пикантно обнажила пышную грудь.

К сексуальному образу она подобрала широкий ремень и туфли с декорированными ремешками. Стильная укладка волос и макияж завершили горячий look Скарлетт.

 

 

Стоит отметить, что голливудская звезда не покинула церемонию без награды. Скарлетт Йоханссон получила награду в номинации "Актриса года" за роль Черной вдовы в фильме "Мстители: Война бесконечности".

 

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Скарлетт Йоханссон Награды
Источник: 24 Канал
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