Актриса Софи Тернер беременна первенцем

Вместе с мужем американским певцом Джо Джонасом 23-летняя Софи Тернер ожидает появления первенца. В последнее время пресса изобиловала слухами о возможной беременности звезды. Однако инсайдеры заверили, что малыш появится на свет в этом году.

О своей беременности знаменитая британская актриса, которая вошла в историю мирового кинематографа благодаря роли Сансы Старк в телесериале "Игра престолов", сообщила родным и ближайшим родственникам. Несмотря на многочисленные слухи, сама звезда не спешит публично заявлять о своем состоянии.

Читайте также: Джамала второй раз станет мамой

Как информирует издание JustJared, звезда умышленно скрывает округлый живот за объемной одеждой. Однако инсайдеры из близкого окружения пары сообщили, что такие новости взволновали родных пары, которые с нетерпением ждут пополнения в молодой семье. Последний раз папарацци удалось сфотографировать беременную актрису во время прогулки в начале этого месяца. Тогда звезда выбрала широкое пальто, которое скрыло ее фигуру.

Напомним, что Софи Тернер вышла замуж за 30-летнего Джо Джонаса в Лас-Вегасе в мае 2019 года, а вторую церемонию молодожены провели через месяц во Франции.