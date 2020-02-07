Актриса Зендая засветила грудь в прозрачном наряде: пикантные фото

В Нью-Йорке прошла грандиозная вечеринка, которая приковала внимание всех западных СМИ. Гостьей вечера стала голливудская актриса Зендая, которая предстала перед камерами в сексуальном прозрачном наряде.

Всего в 23 года Зендая может похвастаться немалым успехом. Актриса уже успела сняться в популярных фильмах "Величайший шоумен", "Человек-паук: Вдали от дома", "Заклятые друзья" и "Эйфория". Поэтому неудивительно, что Зендая получает приглашение на топовые светские мероприятия, где красуется перед камерами рядом со своими легендарными коллегами.

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На днях в США прошла вечеринка Bvlgari, посвященная выходу новой ювелирной коллекции. Мероприятие состоялось в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Такого события не пропустила Зендая, которая выбрала для выхода достаточно провокационный наряд.

Актриса красовалась в черных классических брюках-палаццо, к которым подобрала белую накидку от Rahul Mishra, расшитую перьями. Наряд был прозрачным и с большим декольте, поэтому все участники мероприятия могли увидеть обнаженную грудь Зендаи без нижнего белья. Пикантный образ актриса дополнила массивным колье. Макияж с акцентом на глаза и заплетенные волосы завершили look Зендаи.



Зендая в пикантном наряде / Getty Images



Сексуальная Зендая / Getty Images