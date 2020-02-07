24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Актриса Зендая засветила грудь в прозрачном наряде: пикантные фото

71 Читати новину українською
Зендая в Нью-Йорке / www.gettyimages.com

В Нью-Йорке прошла грандиозная вечеринка, которая приковала внимание всех западных СМИ. Гостьей вечера стала голливудская актриса Зендая, которая предстала перед камерами в сексуальном прозрачном наряде.

Всего в 23 года Зендая может похвастаться немалым успехом. Актриса уже успела сняться в популярных фильмах "Величайший шоумен", "Человек-паук: Вдали от дома", "Заклятые друзья" и "Эйфория". Поэтому неудивительно, что Зендая получает приглашение на топовые светские мероприятия, где красуется перед камерами рядом со своими легендарными коллегами.

Смотрите также: Майли Сайрус примерила сексуальное белье для фото с бойфрендом: 18+

На днях в США прошла вечеринка Bvlgari, посвященная выходу новой ювелирной коллекции. Мероприятие состоялось в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Такого события не пропустила Зендая, которая выбрала для выхода достаточно провокационный наряд.

Актриса красовалась в черных классических брюках-палаццо, к которым подобрала белую накидку от Rahul Mishra, расшитую перьями. Наряд был прозрачным и с большим декольте, поэтому все участники мероприятия могли увидеть обнаженную грудь Зендаи без нижнего белья. Пикантный образ актриса дополнила массивным колье. Макияж с акцентом на глаза и заплетенные волосы завершили look Зендаи.

Зендея у пікантному вбранні
Зендая в пикантном наряде / Getty Images

Сексуальна Зендея
Сексуальная Зендая / Getty Images

Россия хочет вернуть Украине Донбасс, – Дейнега назвал цель Путина
сегодня
2933
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Голливуд Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 15:02 Готовность к Оскару: как хорошо вы знаете номинантов на лучший фильм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 171
сегодня 13:15 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 4235
сегодня 12:23 Эштону Кутчеру – 42: что известно о популярном актере-красавчике и его личной жизни
Марія Бондар 471
сегодня 11:40 Фильмы-номинанты на Оскар-2020
Марта Вересюк 1549
6 февраля 18:16 75 лет со дня рождения Боба Марли: 10 песен исполнителя, которые изменили мир
Віра Стадник 696
Новости
Больше новостей
Залиште відгук